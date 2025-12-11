宏福苑惡火逾160死！台首批遺體修復師抵港 無償為死者修復容貌

香港大埔宏福苑火災已致160人喪生。（路透資料照）

香港大埔宏福苑火災造成至少160人死亡，不少罹難者遺體受烈焰吞噬，面容難以辨認，首批來自台灣的遺體修復師昨天（10日）抵達香港，無償為宏福苑死者修復容貌；另外，九龍殯儀館也邀請台灣專家協助修復遺體，預計下週抵達香港。

綜合港媒報導，香港資深殯儀策劃師盧繼照表示，台灣的「復聯慈善協會」5名成員，10日到香港，並已為1名罹難者修復遺體。盧繼照說，有關事務是無償，協會成員的機票及食宿都是自費，他們將停留至明天（12日）。

盧繼照續指，香港本地具備遺體修復知識與技術的人員相當稀少，許多市民甚至不知道遺體修復服務的存在；不過在台灣，他們認為可以給在世者心靈安慰，所以遺體修復行業有相當的發展。

台灣遺體修復師魏福志表示，鑑於香港此次災害規模重大，大部分修復材料將由台灣自備攜帶，僅少數無法託運的物料會委託在香港的友人採購，並強調目前有約百名資深修復師待命，隨時可調派更多人手支援。

魏福志透露，團隊將使用醫學用骷髏模型覆蓋特殊矽膠，並依據家屬提供的照片及描述的資訊塑形，四肢缺失部位則以仿人體矽膠製作模型連接，即使遺體面目全非，團隊盡力還原樣貌，讓逝者穿上生前喜愛的衣物，體面告別。

另外，九龍殯儀館總經理甘亮得也與台灣另一名遺體修復師郭璋成合作，協助處理宏福苑罹難者的遺體修復工作。甘亮得指出，火災後的遺體惡化速度，會比一般遺體快2至3倍，在台灣遺體修復師團隊陸續抵達香港之際，九龍殯儀館盡可能減緩遺體腐化、發臭等惡化。

