中共跨境鎮壓無下限！ 流亡港人遭AI換臉變「性工作者」

香港前區議員劉珈汶遭人以AI深偽技術（Deepfake）合成裸照，並寄送給其英國舊鄰居。（圖擷取自劉珈汶IG）

北京當局對流亡海外香港民主派人士的打壓手段再度刷新下限。據英國《衛報》報導，針對流亡英國與澳洲的香港異議人士，近期出現了一波惡意「色情化」的騷擾行動。前區議員劉珈汶遭人以AI深偽技術（Deepfake）合成裸照，並寄送給其英國舊鄰居；前立法會議員許智峯的妻子更被惡意製作成「香港寂寞主婦」的性服務海報，廣發給許智峯的澳洲雇主與鄰里。

英國鄰居收「深偽裸照」 信件來自澳門

報導指出，這波騷擾標誌著跨境鎮壓的惡質升級。劉珈汶是香港警方國安處懸賞通緝的對象之一，近期她在英國梅登黑德（Maidenhead）的至少6戶舊鄰居，都收到了聲稱來自她的信件。信封郵戳顯示寄自澳門，內容包含5張劉珈汶的深偽圖片，其臉部被移花接木至裸體或穿著內衣的女性身體上，其中1張甚至顯示正在進行性行為。

請繼續往下閱讀...

信中還附上劉珈汶的姓名、虛構的三圍數據與其舊住址，文字極盡羞辱：「歡迎來找我！你有權選擇我，我也有權不接受你……我們未來可以成為親密朋友！」

劉珈汶受訪時坦言感到「恐懼」，她表示：「我是女性，他們竟用這種方式威脅我。」她認為這代表跨境鎮壓的升級，利用AI工具專門針對女性進行人格毀滅。

許智峯妻非公眾人物 竟成「性服務海報」主角

在澳洲，前立法會議員許智峯也面臨類似騷擾。1張印有許智峯與妻子舊合照的海報，標題寫著「香港寂寞主婦」，下方列出性服務的「價目表」（以澳幣計價）與地址。這份海報不僅被電郵寄給許智峯的雇主，還被實體寄送給阿得雷德（Adelaide）地區的居民。

許智峯憤怒表示，妻子並非公眾人物，這是她首次遭到如此針對性的騷擾，「她無言以對」。許智峯報警後，澳洲警方追蹤發現，發送恐嚇電郵的IP位址來自香港。

這波騷擾也波及無辜的外國民眾。1名收到許智峯海報的澳洲居民表示，鄰居甚至跑來問他家是否變成了「妓院（knock shop）」，讓他備感困擾與恐懼。

針對這些指控，中國駐倫敦大使館發言人並未正面回應色情信件來源，僅重申這些流亡者是「試圖破壞香港穩定的反中暴徒」，並稱追捕逃犯是合法的，呼籲他們盡快自首，而非在海外「賣慘」。英國警方則表示正在調查這起惡意通訊案件，目前尚未逮捕任何人。

前立法會議員許智峯的妻子更被惡意製作成「香港寂寞主婦」的性服務海報，廣發給許智峯的澳洲雇主與鄰里。圖為許智峯2020年在香港銅鑼灣的1場民主集會中，遭警方拘捕的畫面。（法新社資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法