    國際

    想去美國注意！海關恐查詢5年內社群帳號資訊

    2025/12/11 15:28 即時新聞／綜合報導
    美國未來可能會對申請ESTA的30多個國家的旅客，查詢他們過去5年的社交平台紀錄；示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社資料照）

    美國未來可能會對申請ESTA的30多個國家的旅客，查詢他們過去5年的社交平台紀錄；示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社資料照）

    美國在台協會（AIT）臉書粉專昨（10日）宣布，自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。不過其他人別安心太早，據昨日《聯邦公報》指出，即便是免簽國家，日後美國海關與邊境保護局也有可能審查想要入境美國的旅客5年內的社交媒體。

    紐約郵報》報導，透過免簽證計劃申請ESTA的36個國家的旅客，與其他國家申請簽證的人不同，不需要去大使館或領事館面試，公告中甚至提到，美國海關與邊境保護局將開始要求提供其他資訊，包括過去5年使用過的電話號碼、過去十年使用過的電子信箱，此外，還將要上傳照片及申請人的家庭成員資訊，包括出生地和電話號碼。

    在最近一次白宮的活動上，美國總統川普曾被問到「是否擔心該措施會影響遊客赴美意願」，當時他回答不擔心，並強調「我們想要安全，我們想要保障，我們想要確保不讓不該進入我們國家的人進入」。而美國海關與邊境保護局官員，尚未回應有關新規相關的問題。

    公告中沒有提及美國政府要在社群平台上找什麼，也沒有說為什麼需要更多資訊，只提到這是遵照川普1月所簽署的一項行政命令，該命令要求對進入美國的人員進行更多篩檢，以防止可能會對國家有安全威脅的人入境。

