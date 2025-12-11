險淪檢辯大戰！沈慶京自比遭「錦衣衛滅九族」審判長：重複不會變有道理

台北地院審理京華城案，11日起進入最後言詞辯論階段，連續兩天將進行「提示證據」程序，威京集團主席沈慶京（右）等11名被告全數到庭。（記者廖振輝攝）

前台北市長柯文哲等多達11名被告涉入京華城容積率弊案、政治獻金等案，審判即日起邁入攻防高峰，今就針對200份證據逐一表達意見。今整段審理過程十分冗長繁瑣，檢辯質疑聲不斷，使原本的提示證據程序一度演變成辯論戰。威京集團主席沈慶京又滔滔不絕再自比遭錦衣衛（指檢察官）滅九族，審判長則提醒全場發言應避免重複，「有道理講一次就夠，沒有道理再講也不會變有道理。」

律師徐履冰指出，檢察官林俊言針對沈慶京的訊問加入主觀意見，更於辯護人當時未陪同在場，趁著沈就醫時的脆弱狀態進行不當訊問，且全程未錄影錄音，應被視為無證據能力。他也認為，沈慶京羈押一年仍拒絕認罪，證詞顯然可信。檢方對此主張，相關筆錄經註記後陳報法院，而沈慶京的自白犯罪因此具有證據能力。

柯文哲辯護律師蕭奕弘疑，前北市府秘書長、監察委員蘇麗瓊對柯文哲有先入為主的偏見，導致在調查京華城案時帶有敵意，堪稱球員兼裁判；他說，蘇麗瓊的糾正報告，包括偵訊及證詞都已經預設立場，不具公正性。檢方則表示，蘇與柯文哲共事3年，是以親身經歷為證。

期間，沈慶京一提到林欽榮，連忙舉手表示要發言，「講到林欽榮，回憶數十年前令人不勝唏噓，他在監察院明明提到的就是560%，到了柯P這邊卻是392%。」他不滿控訴，「我已經很多次跟檢察官林俊言說，林欽榮的行為簡直莫名其妙，但更可怕的還是被林俊言叫他作證來陷害我。」

說著說著，沈慶京還自比遭錦衣衛滅九族，滔滔不絕地感慨自己過去這一年來因為遭到羈押，間接讓身體造成了不可磨滅的傷害，神情越說越激動。

直到提示郭泰祺的證詞時，換坐在被告席的應曉薇舉起麥克風，聲音哽咽地說，「我根本不認識他，到現在甚至不知道他的職稱，卻被媒體寫成發罰站。但郭上次作證說了所謂罰站，指的是喝咖啡。」檢察官廖彥鈞僅回應，「叫去辦公室是不爭事實，之後會一併論告。」

整個提示證據時間冗長、多達11名被告的辯護律師不斷提出質疑，檢辯互相反駁，將今天原本主要進行的提示證據，險淪為辯論程序。對此，審判長則提醒，「我沒有要限制大家發言的時間，有道理的話講一次就是有道理，沒有道理的話不會因為不停重複就變成有道理」，並請檢辯、被告等人各自留意。

