    首頁 > 政治

    美媒曝美軍恐無力保台？ 行政院引用美國國家安全戰略報告回答

    2025/12/11 14:02 記者鍾麗華／台北報導
    行政院發言人李慧芝今（11日）說，美國近日有公布國家安全戰略報告，很清楚指出台灣的地位，是在地緣戰略及全球航運的關鍵位置，對美國的經濟具有重大影響。（圖由行政院提供）

    行政院發言人李慧芝今（11日）說，美國近日有公布國家安全戰略報告，很清楚指出台灣的地位，是在地緣戰略及全球航運的關鍵位置，對美國的經濟具有重大影響。（圖由行政院提供）

    《紐約時報》引述美國戰爭部機密簡報，示警美國在新型態戰爭的準備遠不及中國，多次台海兵推結果都是美國戰敗，恐無力保台。對此，行政院發言人李慧芝今（11日）說，美國近日有公布國家安全戰略報告，很清楚指出台灣的地位，是在地緣戰略及全球航運的關鍵位置，對美國的經濟具有重大影響。

    李慧芝指出，行政院有注意到《紐約時報》的報導，美國官方的簡報實質內容為何，我們不確定，但可以確定的是，兵推是要發現問題而不是要斷論勝負。另外，也很清楚可以看到，美國近日有公布國家安全戰略報告，很清楚指出台灣的地位，是在地緣戰略及全球航運的關鍵位置，對美國的經濟具有重大影響。

    李慧芝強調，在美國的國家安全戰略報告中，也指出美國維持軍事優勢嚇阻台海衝突，是首要任務，也強調美國會打造第一島鏈上可以遏止戰爭的軍隊，也呼籲第一島鏈上的盟友要投入更多資源要集體防衛，投資關鍵的嚇阻力，也避免出現不利於防衛台灣的軍事狀態。

    李慧芝說，對於威權企圖，行政院還是要重申，和平是靠實力，持續強化防衛能力才是最必要的工作，以實力作為後盾才能真正得到和平。

