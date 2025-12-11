為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    反對助理費除罪化》278助理完成連署 指陳玉珍提案迫使助理走鋼索

    2025/12/11 14:07 記者李文馨／台北報導
    每年12月是國會助理的「續聘期」，立委只要在名單上將助理「劃掉」，該助理自元旦起等同失業，也因續聘壓力存在，部分助理只能低調連署，名單必須完全去識別化。（記者李文馨攝）

    首次上稿：12:39
    更新時間：14:07

    國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，引發國會助理圈反彈，截至今天上午已有278位助理參與連署，呼籲陳玉珍等立委撤回提案。連署發起人透過聲明稿表示，陳玉珍的提案迫使助理們走在鋼索上，助理們戰戰兢兢的為委員付出，卻看不到未來的方向，希望立委們在面對選民的時候，不要忘記回頭看看背後這群一直支持著您們共同打拼的助理們。

    國會助理前天以個人名義發起連署，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，呼籲陳玉珍撤回提案。連署發起人、陳秀寳辦公室助理劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞表示，截至今天上午11時為止，共49間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室、2黨團，共計284位助理連署。

    連署發起人透過聲明稿表示，他們是一群在立委身邊默默耕耘的政治工作者，協助委員站在質詢台上監督行政機關、處理問政瑣事，更努力兌現與選民的承諾，堅定地為各自的信念努力。默默耕耘的他們，非到萬不得已，實在不想以這種方式佔用媒體資源。

    連署發起人說，今天選擇以不露臉及不發言的方式邀請立委連署，希望將焦點放在立委與助理間的承諾，也請立委們在面對選民的時候，不要忘記回頭看看背後這群一直支持著您們共同打拼的助理們。

    連署發起人表示，他們的訴求真的很簡單，只是想請陳玉珍撤回讓助理們失去勞動權益保障的提案，真的只是這樣而已，別無所求，這項提案迫使助理們走在鋼索上，助理們戰戰兢兢的為委員付出，卻看不到未來的方向。他們深刻明瞭若提案委員們執意通過提案，他們無力更無法去要求委員們停止行使職權，但衷心希望委員們以及社會大眾可以理解國會助理的心聲與困境。

    連署發起人也說，謝謝他們的老闆陳秀寳委員非但不反對，更支持他們爭取權益，讓他們可以順利連署發聲，他們也更謝謝這284位助理們的合作與幫助，讓助理們的心聲可以真實呈現，並共同捍衛勞動權益，衷心感謝每一位助理的不同聲音與鼓勵，更期盼國會助理權益能受到保障，不被剝奪。

