助理費除罪化修法「劣幣驅逐良幣」 莊瑞雄：對國家產生可怕影響

民進黨立委莊瑞雄質詢立法院副秘書長張裕榮。（記者謝君臨翻攝）

國民黨立委陳玉珍提出「民代貪污助理費除罪化」修法，引發爭議。立法院司法及法制委員會今邀請立法院、法務部、審計部官員進行專報。民進黨立委莊瑞雄表示，若通過陳所提草案，將會造成「劣幣驅逐良幣」的結果，更將讓國會監督行政部門的力量崩潰，變成利益交換的地方，對國家產生可怕的影響。

陳玉珍上週提出「立法院組織法」修法，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，甚至如何運用只要對選民負政治責任，不受貪污罪或刑法規範，遭疑有意為同黨籍立委顏寬恒涉助理費案解套，引發爭議。對此，司法委員會臨時變更今日議程，討論「助理費除罪化」修法等相關議題。

請繼續往下閱讀...

民眾黨立委黃國昌質詢時表示，這次有關助理費法制化，出現修法是否為個案解套的質疑，確有討論必要，公款公用，法務部說得非常好，是無法退讓的。

國民黨立委翁曉玲指出，依現行規定，立委無法聘用兼任助理，只能聘用專任助理。此外，若立委要邀請學者專家進行小專案，似乎也沒有這樣的經費，制度上應有彈性。她也強調，任何法案修正絕對不會影響到既有助理的權益，除非他們認為自己不夠資格，不夠優秀；錢也不會進入立委私人帳戶。

國民黨立委王鴻薇認為，未來修法有2個原則，一是不能侵害助理權益，「他是我們的夥伴、分身、共同體，不能侵犯其權益；其次是公款公用。

莊瑞雄表示，此案大開國庫後門，把公費變成私帳，民脂民膏來自老百姓，立法院會贊成給助理的錢全變成立委薪水？以前犯罪現在都沒關係？他認為代表立法院的副秘書長張裕榮沒有把助理當家人，要求不該介入黨派，是國家的立法院。張回稱，立法院幕僚都是嚴守行政中立。

莊瑞雄說，法案通過會造成劣幣驅逐良幣，「有些人說沒關係，不要錢我也要，只要給我當你的助理就好，若國會助理隨便給、甚至不用錢，國會監督行政部門的力量會崩潰，變成利益交換的地方，對於國家會產生可怕的影響。他並批評，事關國會助理權利，立法院秘書處可以沒有看法？

張裕榮說，也不是沒有看法，私下看法有2部分，一是專業，參考其他國家，希望有一個專業培訓認證制度；至於錢的部分，牽扯到權益，「我們也相當認同，不同專業程度會有不同酬金支給。」

民進黨立委王義川、吳思瑤均提及，民進黨反對此一自肥法案，若按照陳玉珍修法版本，如果未來立委編制的助理是0人，是否還會撥款給立委？張裕榮表示，要看當時的法律條文，會依法執行，國家的錢就是公款公用。

立法院法制局長郭明政則說，他在立法院將近30年的時間，看到很多立委助理非常優秀，但他認為，目前對助理制度的保障，還是不大夠。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法