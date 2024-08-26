中東一場虛驚？ 以色列、真主黨互轟後釋出降溫訊號

真主黨領袖納斯拉勒25日發表電視演說，稱真主黨對以色列的初步因應措施已告一段落，目前可以先喘口氣。（歐新社）

2024/08/26 15:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列和黎巴嫩民兵組織「真主黨」25日展開雙方去年10月衝突以來最大規模交火，以軍派出百架戰機狂轟真主黨火箭發射器，而真主黨也發射逾300枚火箭彈和無人機反擊，但雙方皆僅承受有限的傷亡和損失。以國和真主黨隨後也稱行動初步結束，被視為有機會恢復小規模衝突模式。

《華爾街日報》26日報導，真主黨在攻擊後表示，第一階段攻勢已結束並取得成功，而領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）隨後也在演說中指出，「如果我們評估初步因應措施的效果不盡如人意，我們會再採取相應行動，但目前我們認為對以色列的回應已告一段落，可以先喘口氣」。

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納斯拉勒表示，真主黨的攻擊分為兩個階段，一是對以國北部齊射340枚火箭，二是用無人機深入以國境內攻擊，目標包含特拉維夫北側的以色列軍情局摩薩德（Mossad）總部。他還提到，真主黨還鎖定特拉維夫一處以色列網軍「8200部隊」（Unit 8200）的基地。

與此同時，儘管以軍仍像過去10個月一樣，持續空襲黎巴嫩南部的真主黨目標，但以國也表示，在「先發制人」摧毀真主黨部分火箭彈攻勢後，以軍已恢復防禦姿態。

《華爾街日報》指出，若相對克制的局面持續下去，這次雙方交火的傷亡人數低，可望讓雙方恢復低度零星衝突的模式，避免美國幾個月來試圖阻止的更廣泛區域戰爭。據了解，真主黨過去幾年在以國北部邊界囤積超過10萬枚飛彈、火箭、無人機等武器。

曾任以色列軍方負責應對伊朗的指揮官、現為特拉維夫智庫「國家安全研究所」一員的希特里諾維奇（Danny Citrinowicz）表示，真主黨不希望演變為全面開戰，可能會滿足於25日的行動結果，「他們願意冒險升高衝突，只是為了確保嚇阻對等，目前為止各方都算滿意」。

黎巴嫩貝魯特「馬爾科姆柯爾卡內基中東中心」副所長阿里（Mohanad Hage Ali）也認為，以國方面傷亡有限，清楚說明真主黨希望衝突受控。真主黨想表明，「既然我們已有所回應，不妨各找台階下，走出目前這個外界憂心釀成全面衝突的階段」。

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