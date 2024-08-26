澳媒：太平洋島國論壇 索羅門擬打壓台夥伴地位

南太平洋島國索羅門群島。（中央社製圖）

2024/08/26 12:56

〔中央社〕澳洲媒體披露，索羅門群島本週將推動取消台灣在「太平洋島國論壇」的觀察員地位。當前中國希望確保對太平洋島國的影響力。

澳洲人報（The Australian）披露，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）27日將前往東加王國首都努瓜婁發（Nuku'alofa）出席太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum），各國領袖預計將在會中支持澳洲提出的一項新計畫，即建立一支區域警察反應部隊因應自然災害和突發事件。

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太平洋島國論壇成員國2022年拒絕與中國擬推動簽署的多邊安全協議，改支持「太平洋大家庭」（Pacific family）警務協議，促使北京加碼拉攏區域個別國家。

報導指出，中國將透過區域內最親密夥伴的索羅門群島進行反擊。索羅門在這個月的太平洋地區外長會議表示，將於本週提出一項動議，挑戰台灣參與太平洋島國論壇的資格。太平洋島國論壇由18個成員國組成。

一名太平洋國家的資深外交官告訴澳洲人報，索羅門正代表北京來阻止台灣參加2025年於索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）舉行的太平洋島國論壇。

這名消息人士說：「中國正為此大力遊說所有成員國。倘若此事成真，我不會感到驚訝。」

另一名高階消息人士透露，荷尼阿拉當局正按「中國明確指示」採取行動，但目前還不清楚此舉會否成功，因為這可能被視為威脅太平洋國家團結。

艾班尼斯政府將抗拒任何改變台灣在太平洋島國論壇地位的舉動。之前澳洲參議院還通過挺台動議，譴責中國試圖將台灣排除在國際論壇之外。

台灣外交部26日表示，政務次長田中光已率團赴東加王國，出席今年第53屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）領袖峰會系列活動－第29屆「台灣/中華民國與PIF國家對話會議」，強化台灣與太平洋友邦及理念相近國家的合作夥伴關係，並拓展台灣國際空間。

外交部指出，PIF是太平洋地區最重要的國際組織之一，台灣自1993年起持續以「台灣/中華民國（Taiwan/ Republic of China）」名稱，以「發展夥伴（Development Partner）」身分參與論壇相關機制與活動。

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