為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國、白俄羅斯發表聯合公報 稱反對「外部勢力干預內政」

    李強正在白俄羅斯進行正式訪問，22日與白俄總統盧卡申科會面。（歐新社）

    李強正在白俄羅斯進行正式訪問，22日與白俄總統盧卡申科會面。（歐新社）

    2024/08/23 13:08

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國總理李強正在白俄羅斯進行正式訪問，中白兩國政府發布聯合公報，高度評價雙方「全天候全面戰略伙伴關係」及兩國各領域合作成果。

    據新媒《聯合早報》報導，在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）當地時間星期四（8月22日）發布的聯合公報中，雙方重申將遵循兩國元首共識，密切高層交往，擴大互利合作，實現共同發展與繁榮。

    雙方決定，截至2030年，兩國政府的中期核心任務是分享、借鑑中國現代化建設的經驗和成果，互助發展「新質生產力」。白方在中方支持下推進科技創新，拓展新的工業領域並推進現有產業現代化，遵循生態優先和綠色發展理念，適應世界生產關係新趨勢。

    聯合公報也說，雙方將繼續在涉及彼此核心利益問題上相互支持，堅決反對外部勢力以任何藉口干涉別國內政，堅決反對在民主和人權問題上「搞雙重標準」。

    應白俄羅斯總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）邀請，李強8月22日至23日對白俄羅斯進行正式訪問，分別與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）、總理高羅夫欽科會面。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播