中國、白俄羅斯發表聯合公報 稱反對「外部勢力干預內政」

李強正在白俄羅斯進行正式訪問，22日與白俄總統盧卡申科會面。（歐新社）

2024/08/23 13:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國總理李強正在白俄羅斯進行正式訪問，中白兩國政府發布聯合公報，高度評價雙方「全天候全面戰略伙伴關係」及兩國各領域合作成果。

據新媒《聯合早報》報導，在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）當地時間星期四（8月22日）發布的聯合公報中，雙方重申將遵循兩國元首共識，密切高層交往，擴大互利合作，實現共同發展與繁榮。

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雙方決定，截至2030年，兩國政府的中期核心任務是分享、借鑑中國現代化建設的經驗和成果，互助發展「新質生產力」。白方在中方支持下推進科技創新，拓展新的工業領域並推進現有產業現代化，遵循生態優先和綠色發展理念，適應世界生產關係新趨勢。

聯合公報也說，雙方將繼續在涉及彼此核心利益問題上相互支持，堅決反對外部勢力以任何藉口干涉別國內政，堅決反對在民主和人權問題上「搞雙重標準」。

應白俄羅斯總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）邀請，李強8月22日至23日對白俄羅斯進行正式訪問，分別與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）、總理高羅夫欽科會面。

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