李強訪俄晤普廷 烏克蘭無人機狂襲莫斯科

中國國務院總理李強訪問俄羅斯，21日下午在莫斯科克里姆林宮與俄羅斯總統普廷會晤。（路透）

2024/08/22 14:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院總理李強訪問俄羅斯，21日下午在莫斯科克里姆林宮與俄羅斯總統普廷會晤。與此同時，烏克蘭軍方對莫斯科及周邊地區發動迄今為止最大規模的無人機襲擊，目前未傳出傷亡報告。

綜合媒體報導，李強21日下午與普廷會晤，李強表示，今年以來，兩國元首已兩度會晤，在中俄建交75週年的歷史節點上，為進一步深化雙邊關係與合作擘畫新的藍圖、注入強勁動力。中方願和俄方一同落實兩國元首重要共識，保持雙邊關係良好發展勢頭，不斷拓展全方位互利合作，取得更多務實成果。

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普廷則表示，他與習近平在今年的會談中已經制定了經濟和人文領域的大型聯合計劃和項目，未來數年將持續在各領域展開合作。他還提到，將於10月在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會中，恭候習近平光臨。

李強於21日上午先與俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）共同主持中俄總理第29次定期會晤。會中李強表示，將遵照兩國元首戰略指引，堅持相互尊重、彼此信任、世代友好、互利共贏，加強中俄全方位務實合作，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係邁上新台階。

米舒斯京則強調，兩國關係當前處於歷史最高水平，將持續擴大投資、能源、經貿、人文、地方等領域合作。此外，米舒斯京稱俄羅斯在對中國石油和天然氣供應方面處於領先地位，未來還將致力增加對中國市場的農產品供應。

會晤後，兩國總理簽署了「中俄總理第29次定期會晤聯合公報」、新版「中俄投資合作規劃綱要」，並共同見證簽署教育、科技、化工、綠色建造、海上搜救、跨境貨物運輸、便利公民往來等領域合作文件。

與此同時，莫斯科當局21日發布通告，指20日至21日晚間，俄國首都及周邊地區遭遇有史以來最大規模的無人機襲擊，至少11架無人機被擊落，沒有傷亡報告。俄國防部指領土範圍內共擊落45架無人機。莫斯科市不受影響，居民生活如常。

烏克蘭軍方20日表示，自入侵庫斯克州（Kursk）以來，已占領俄國土地1263平方公里、定居點93處；俄方則表示，烏克蘭入侵已造成17死、逾百傷，稱在將烏克蘭人退出庫斯克州之前，雙方不會進行任何談判。

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