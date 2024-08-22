烏軍入侵2週 普廷訪車臣搬救兵

俄國總統普廷（中）與車臣領袖卡德羅夫（左2）20日視察準備出征的車臣部隊和志願兵，檢視在烏克蘭戰場上擄獲的北約軍備。（美聯社）

2024/08/22 05:30

烏發動無人機進攻莫斯科

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭對俄羅斯本土發動逆襲，重創俄國總統普廷苦心經營的強人形象，讓普廷領導能力和俄軍戰力遭到空前質疑，動搖其政權根基。俄羅斯消息人士透露，橫越俄國西部塞姆河的三座大橋都遭烏軍炸毀。烏軍廿一日還對俄國首都莫斯科，發動歷來最大規模的無人機攻勢之一。

俄國國防部表示，在莫斯科及周邊地區上空摧毀十一架烏軍無人機，共有四十五架來自烏克蘭的無人機遭俄國防空系統摧毀。莫斯科市長索比亞寧表示，這是針對莫斯科的歷來最大規模無人機攻擊嘗試之一，所幸並未造成人員傷亡或財產損失。

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普廷讚揚車臣部隊忠誠

烏軍入侵兩週後，普廷十三年來首度訪問車臣，廿日與車臣領導人卡德羅夫視察即將前往烏克蘭作戰的車臣部隊。卡德羅夫表示，車臣已派遣超過四﹒七萬名士兵參戰，包括約一﹒九萬名志願軍。普廷高度讚揚卡德羅夫等「忠誠戰士」，凸顯在烏克蘭戰事膠著之際，車臣部隊的重要性。

美聯社報導，長期以來，普廷以強人形象掌控俄羅斯，將自身塑造為國家安全與穩定的唯一守護者。然而，烏俄戰爭徹底打破了這種精心營造的假象。從頻頻襲擾俄國本土的無人機攻擊，到瓦格納傭兵集團的兵變，再到烏軍逆襲庫斯克的戰事失利，諸多事件都大幅折損普廷的權威，使其統治根基出現裂痕。

卡內基俄羅斯歐亞中心學者舒爾曼指出，俄羅斯菁英階層已開始重新評估普廷的價值，質疑他是否已從國家的資產淪為負擔。國際戰略研究所資深研究員古爾德─戴維斯則認為，這些菁英或許仍寄望普廷能如以往般力挽狂瀾，但隨著烏克蘭攻勢持續推進，以及俄羅斯在兵力調度上日益捉襟見肘，普廷能否再次化險為夷，已成為一個巨大的問號。

烏克蘭將庫斯克突襲視為提振士氣的關鍵，呼籲盟友放寬對外援武器的限制。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基廿日與地方官員會面後表示，烏軍已掌握庫斯克地區一二六三平方公里和九十三個村落。然而，烏軍在取得戰果的同時也面臨損失，且在烏東戰線吃緊的情況下，部分人士質疑將資源投入庫斯克突襲的必要性。

衛星照片證實，俄羅斯庫斯克州格魯希科沃鎮一座橋梁遭烏克蘭摧毀。（美聯社）

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