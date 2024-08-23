尼安德塔人文物揭密 最新考古發現顛覆認知

克羅埃西亞北部城鎮克拉皮納（Krapina）的尼安德塔人博物館，展示了一個洞穴中尼安德塔人家庭的假想生活照。（圖擷取自Krapina Neanderthal Museum專頁）

2024/08/23 09:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕教科書上那些被描述為「頭腦簡單」、「茹毛飲血」的尼安德塔人，其實可能擁有不輸現代人類祖先的智慧。最新的考古發現，正在顛覆我們對這些史前人類的認知 ！

據英國《每日郵報》報導，澳洲國立大學（Australian National University）考古團隊在西班牙的一處洞穴進行挖掘，揭示了尼安德塔人擁有比以往認知更為複雜的生存策略和工具製造技術，為人類演化史提供了新的見解。

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這項研究聚焦於西班牙比利牛斯山脈（Pyrenees）的阿布里克·皮薩羅遺址（Abric Pizarro site），該遺址保存了距今約10萬至6萬5千年前的豐富考古資料。經過超過20年的精心挖掘，考古團隊出土了超過29000件文物，包括石器、動物骨骼及其他生活遺蹟。

為更精確地分析這些文物，研究團隊運用了先進的3D建模技術，細緻地記錄每件文物的位置和細節。這種方法不僅呈現出遺址的整體面貌，更有助於研究人員理解尼安德塔人在該地區的生活方式和活動模式。

研究結果顯示，尼安德塔人不僅依靠狩獵大型動物維生，除馬和野牛等大型獵物外，他們也捕捉兔子和淡水龜等小型動物，顯示出他們擁有靈活的狩獵策略，能根據環境變化調整食物來源。

此外，考古團隊發現了多種石器，包括切割、刮削、穿孔等用途的工具，表明尼安德塔人已掌握了複雜的工具製造技術，並能根據需求製作專門化工具，這也間接反映了他們具備較高的認知能力。這項研究近日已發表於《自然·生態與演化》期刊（Nature Ecology & Evolution）。

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