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    研究：超巨型海蠍時光旅行 4億年前跨洋遷徙的生物奇蹟

    近日考古學家發現一種4億年前巨大海蠍的化石，帶來對於節肢動物演化的新觀點。（圖片取自Science Photo Library）

    近日考古學家發現一種4億年前巨大海蠍的化石，帶來對於節肢動物演化的新觀點。（圖片取自Science Photo Library）

    2024/08/21 11:58

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕我們今天所熟知的現代蠍子，大多只有人類手掌那麼大，但在超過4億年前的古生代海洋裡，曾經存在過一種體型龐大的「海蠍」，它們的身長甚至比一個成年人還大！這種古代節肢動物不僅巨大，還能橫跨遙遠的海洋，是當時生物鏈頂端的恐怖掠食者。

    近日，美國自然歷史博物館（American Museum of Natural History）的古生物學家比克內爾（Russell Bicknell）和他的團隊發表了一項令人驚嘆的研究。他們在《岡瓦納研究》（Gondwana Research）期刊上發表該項研究，研究表明這些史上最大型的海蠍竟然還擁有橫渡重洋的能力，完全顛覆了我們對蠍子的認識。Bicknell形容這些海蠍像是古代的「鯊魚」，在海洋中擔任掠食者的角色。

    這些所謂的「海蠍」實際上是屬於古老節肢動物的「廣翅鱟目」（eurypterid）。牠們有著多樣的外型，其中最具代表性的就是那巨大的體型。一些海蠍可以長到超過2.7公尺，擁有巨大的鉗子、堅硬的外骨骼以及強壯的腿部，適合在海中快速游泳。而海蠍體型越大，就越能站在食物鏈頂端，主宰當時的海洋。

    更令人吃驚的是，這些巨型海蠍竟能遠渡重洋。在當時，岡瓦納（Gondwana）和其他大陸之間的距離可能超過數千英里，這表示在遙遠的海域之間遷移可能對牠們來說是家常便飯。

    但為何這些古代海蠍的體型如此龐大？西維吉尼亞大學（West Virginia University）的古生物學家蘭斯代爾（James Lamsdell）就表示，巨大的體型可能是牠們能夠在遠古海洋中生存和遷徙的關鍵，就像今天的鯊魚和鯨魚一樣，身材越大，能夠跨越的距離也越長。

    然而，儘管海蠍在當時的海洋中霸主地位無可置疑，卻在約3.93億年前的泥盆紀（Devonian）早期突然滅絕，這對現在的科學家來說仍是個未解之謎。蘭斯代爾感慨道，「這些生物一度是海洋的主宰，但現在卻消失的無聲無息。」他雖然並未參與這次的研究，但對於這一古生物所帶來的謎團仍充滿好奇。

    這項研究不僅讓我們對古代海洋生物有了全新的認識，也提醒我們自然界是多麼的不可預測。就像現在稱霸地球的物種，在幾萬年後，也可能只是書本上一個名不見經傳的歷史名詞罷了。

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