龐貝遺址驚現2具遺骸 緊握金錢珠寶迎接末日

2024/08/13 16:42

〔編譯陳成良/綜合報導〕公元79年的維蘇威火山爆發,將繁華的龐貝城吞噬在火山灰和熔岩之下,無數人因此喪生。如今,考古學家在龐貝遺址再次揭開這場災難的悲壯景象,發現了2具緊握財物的遺骸,為我們展現了當時人們在末日來臨時,那份絕望的挣扎和對世俗財富的執著。

科學網站《IFLScience》12日報導,這2具遺骸分別屬於1名年輕男子和1名中年婦女,他們在龐貝第9區(Regio IX)的1個城市街區,在1間名為「33區」(Area 33)的房間內被發現。中年婦女以胎兒姿勢躺在床上,而年輕男子則被發現倒在坍塌的牆壁下。

研究人員推測,他們可能是為了躲避火山爆發後落在龐貝露天空間的熔岩雨,而進入這個房間避難。然而,當鄰近的房間被火山灰填滿時,他們最終被困住了。地板上幾厘米厚的火山灰表明,他們可能是死於火山碎屑流,即熱氣體和火山物質的快速流動。

更令人心碎的是,考古學家在中年婦女的遺體旁發現了一批貴重物品,包括珍貴的耳環和一枚枚硬幣,以及一串可能與附近箱子有關的鐵鑰匙。她似乎在逃離災難時,仍然心繫財物,試圖將這些世俗財富帶走。最終,她只能帶著這些珍寶,一同邁向另一個世界。

根據研究作者的說法,這些耳環是「crotalia」(意為「響鈴」)風格,得名於珍珠相互碰撞產生的聲音。婦女其他的珠寶中還有1件護身符形狀的吊墜,可能旨在為分娩帶來保護。

考古學家推測,這名婦女可能想帶著她的財寶逃生,但悲劇的是,她無法逃離33區。研究人員利用石膏澆灌到火山灰中留下的空洞中,從而製成了一些曾經裝飾房間的木製家具的模型,包括1張床、1把翻倒的凳子和1張大理石桌面的木桌。

這項研究近日發表在《龐貝發掘電子期刊》(E-Journal of the Excavations of Pompeii)上,為我們提供了寶貴的考古發現,也讓我們更加了解古羅馬人面對自然災害時的脆弱和绝望。

