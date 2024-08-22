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郭台銘淪笑柄！ 民主黨全代會播川普與郭動土影片 諷威州廠是詐騙

柯林頓上台前，現場螢幕播放一段短片，郭台銘意外入鏡，成為民主黨批評川普未能實現政見的證明。（彭博）

柯林頓上台前，現場螢幕播放一段短片，郭台銘意外入鏡，成為民主黨批評川普未能實現政見的證明。（彭博）

2024/08/22 15:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民主黨全國代表大會在當地時間21日進入第3天，前總統柯林頓上台演說，狠批川普，而在柯林頓上台前，現場先播出一段影片，鴻海創辦人郭台銘竟也入鏡，淪為民主黨嘲諷川普威斯康辛州投資案詐騙的素材。

民主黨全代會進入第3天，美國前總統柯林頓上台狠批川普，而在柯林頓上台前，現場螢幕播放一段短片，只見美國總統川普與鴻海創辦人郭台銘兩人手持鏟子動土，還有兩人握手交談的畫面，但威斯康辛州鴻海廠最後無疾而終，郭台銘意外成為民主黨批評川普未能實現政見的證明。

柯林頓上台先感謝總統拜登，「他主動放棄政治權力，喬治華盛頓了解這個道理，他也是。」當柯林頓提到時拜登時，全場也高呼「謝謝喬」。

柯林頓開酸川普，稱自己比他年輕，而且川普是眼裡只有自己的政客，老是在說「我、我、我」，他強調賀錦麗上任後，每一天都將從「你、你、你」開始，認為賀錦麗是唯一一位擁有遠見、經驗、氣質並且能夠帶來變革的候選人。

郭台銘淪為民主黨全代會笑柄也引發討論，有網友表示「這一小段勞工覺得被川普欺騙的影片、加上郭董的出現、怎麼讓我想到與他牽手看月亮的木可（指柯文哲）先生？」

時間點約2:49:45前後

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