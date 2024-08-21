歐洲「果汁」探測器抄捷徑 完成史上首次月地雙重力助推

歐洲太空總署JUICE探測器20日掠過地球進行重力彈弓作用過程所拍照片。（取自歐洲太空總署官網，ESA/Juice/JMC）

2024/08/21 23:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐洲太空總署（ESA）的木星衛星探測器「木星冰衛星探測器（JUICE）」，20日完成史上首次接連利用月球、地球進行雙重重力彈弓作用的操作，繼續前往木星。

「木星冰衛星探測器」因其名稱縮寫，又被暱稱「果汁」，在前往木星的旅途中，將利用月球、地球和金星，進行多次重力彈弓作用，歐洲太空總署估計如此可以節省100到150公斤的燃料。這次接連掠過月球、地球身旁，寫下首次雙重重力彈弓作用操作的紀錄。

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JUICE先在世界協調時間（UTC）8月19日21時15分（台灣時間20日05時15分）最接近月球，將探測器相對於太陽的速度提高每秒0.9公里，讓它朝向地球飛；接著在8月20日21時56分（台灣時間21日05時56分）最接近地球，探測器相對於太陽速度降低每秒4.8公里，飛行方向轉向金星。整體而言，這次掠過月、地讓探測器的航向角度轉了100度。

JUICE任務太空船運作經理坦科（Ignacio Tanco）說，「這次重力助推飛越完美無瑕，我們很興奮見到JUICE回來如此接近地球」。

重力助推即重力彈弓作用，指利用掠過一顆行星或衛星時，以其引力替飛行器加速、減速或改變其航向，是需要超精準、即時的高風險操作。

JUICE以相距750公里掠過月球，掠過地球時是在南亞、太平洋上空6840公里高處掠過。這次也藉由掠過地球、月球的機會，打開探測器上的儀器測試其運作，並拍下幾張接近月、地的照片。

木星冰衛星探測器去年4月發射，接下來JUICE預計在明年8月掠過金星、2026年9月和29年1月兩度再掠過地球，進行重力彈弓作用，然後2031年7月抵達木星，展開探測據信有地下海洋的三顆衛星，木衛二「歐羅巴（Europa）」、木衛三「甘尼米德（Ganymede）」，以及木衛四「卡利斯托（Callisto）」。

???? We've just completed the world’s first lunar-Earth flyby, sending our @ESA_Juice spacecraft on a shortcut to Jupiter via Venus ????



????https://t.co/en421DqBME pic.twitter.com/9w6W7ICxUq — European Space Agency （@esa） August 21, 2024

歐洲太空總署JUICE探測器20日掠過地球進行重力彈弓作用過程所拍照片。（取自歐洲太空總署官網，ESA/Juice/JMC）

歐洲太空總署JUICE探測器19日掠過月球進行重力彈弓作用過程所拍照片。（取自歐洲太空總署官網，ESA/Juice/JMC）

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