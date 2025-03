歐洲「果汁」探測器抄捷徑 完成史上首次月地雙重力助推

2024/08/21 23:41

〔編譯管淑平/綜合報導〕歐洲太空總署(ESA)的木星衛星探測器「木星冰衛星探測器(JUICE)」,20日完成史上首次接連利用月球、地球進行雙重重力彈弓作用的操作,繼續前往木星。

「木星冰衛星探測器」因其名稱縮寫,又被暱稱「果汁」,在前往木星的旅途中,將利用月球、地球和金星,進行多次重力彈弓作用,歐洲太空總署估計如此可以節省100到150公斤的燃料。這次接連掠過月球、地球身旁,寫下首次雙重重力彈弓作用操作的紀錄。

請繼續往下閱讀...

JUICE先在世界協調時間(UTC)8月19日21時15分(台灣時間20日05時15分)最接近月球,將探測器相對於太陽的速度提高每秒0.9公里,讓它朝向地球飛;接著在8月20日21時56分(台灣時間21日05時56分)最接近地球,探測器相對於太陽速度降低每秒4.8公里,飛行方向轉向金星。整體而言,這次掠過月、地讓探測器的航向角度轉了100度。

JUICE任務太空船運作經理坦科(Ignacio Tanco)說,「這次重力助推飛越完美無瑕,我們很興奮見到JUICE回來如此接近地球」。

重力助推即重力彈弓作用,指利用掠過一顆行星或衛星時,以其引力替飛行器加速、減速或改變其航向,是需要超精準、即時的高風險操作。

JUICE以相距750公里掠過月球,掠過地球時是在南亞、太平洋上空6840公里高處掠過。這次也藉由掠過地球、月球的機會,打開探測器上的儀器測試其運作,並拍下幾張接近月、地的照片。

木星冰衛星探測器去年4月發射,接下來JUICE預計在明年8月掠過金星、2026年9月和29年1月兩度再掠過地球,進行重力彈弓作用,然後2031年7月抵達木星,展開探測據信有地下海洋的三顆衛星,木衛二「歐羅巴(Europa)」、木衛三「甘尼米德(Ganymede)」,以及木衛四「卡利斯托(Callisto)」。

???? We've just completed the world’s first lunar-Earth flyby, sending our @ESA_Juice spacecraft on a shortcut to Jupiter via Venus ????



????https://t.co/en421DqBME pic.twitter.com/9w6W7ICxUq