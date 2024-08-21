反以示威者焚燒美國國旗 民主黨大會蒙上陰影

芝加哥民主黨大會爆發抗議，示威者於以色列領事館附近焚燒美國國旗。（美聯社）

2024/08/21 12:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨全國代表大會在芝加哥盛大舉行之際，場外卻爆發了反以色列示威活動，示威者20日焚燒美國國旗並與警方發生激烈衝突，為這場政治盛會蒙上了一層陰影。示威者聚集在芝加哥一棟設有以色列領事館的建築物外，高呼「自由巴勒斯坦」等口號，部分激進分子衝撞警方防線，甚至焚燒美國國旗，引發警方強力反制，至少4人遭到逮捕。

福斯新聞網（Fox News）報導，為維護秩序，芝加哥警方在領事館外部署了大量警力，封鎖了大部分入口，與示威者展開對峙。示威者試圖突破封鎖線繼續遊行，但遭到警方阻攔，雙方僵持不下，過程中充滿了緊張的氣氛。最終，警方將示威者圍堵在一個小廣場，並逮捕了一些煽動者，才使得局勢暫時得到控制。

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值得注意的是，示威活動發生的地點距離美國副總統賀錦麗的提名慶祝活動僅3.2公里，凸顯了此次事件的敏感性。同時，以色列支持者也在附近舉行集會，呼籲美國政府繼續支持以色列，並推動釋放被哈瑪斯綁架的人質，使得整個地區的局勢更加複雜。

據悉，更多抗議活動預計在本週舉行，芝加哥警方已加強戒備，以確保民主黨全國代表大會的順利進行。儘管主要集會參與人數遠低於預期，但此次焚燒美國國旗的事件仍然引發了廣泛關注，也為這場政治盛會增添了不穩定因素。

報導指出，此次反以色列示威活動的升級，不僅反映了以巴衝突的複雜性和敏感性，也凸顯了美國社會內部的分歧和矛盾。在民主黨全國代表大會舉行的背景下，這場衝突更加引人注目，也為未來的局勢發展增添了變數。

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