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    中國又有高官落馬！前湖南政協副主席戴道晉涉貪 「犯行不意外」

    中國湖南省前政協副主席戴道晉20日因涉嫌利用影響力受賄遭逮捕。（圖擷自微博）

    中國湖南省前政協副主席戴道晉20日因涉嫌利用影響力受賄遭逮捕。（圖擷自微博）

    2024/08/21 09:54

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省前政協副主席戴道晉因涉嫌利用影響力受賄，中國最高人民檢察院已對其作出逮捕決定。

    戴道晉被指接受可能影響公正執行公務的宴請，違規借用私營企業主車輛；縱容、默許親屬利用其職權謀取私利，利用職權為親屬在生產經營中謀利，違規收受禮金，違規擁有非上市公司股份；營造虛假政績；對家族管教失當；進行「權錢交易」，利用職務便利為他人在企業經營、項目投標、職務提拔等方面謀利，並非法收受鉅額財物。

    中國高檢網星期二（20日）公布，湖南省政協原黨組副書記、副主席戴道晉，涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由中國國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。中國最高人民檢察院以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪對戴道晉作出逮捕決定。全案仍在進一步偵辦當中。

    公開資料顯示，戴道晉今年67歲，早年曾在中共湖南省委組織部工作。2000年戴道晉出任湖南郴州市委常委、資興市委書記；2002年任郴州市委常委、副市長；2004年任郴州市市長；2008年任郴州市委書記；2011年任湖南省政府黨組成員、副秘書長、辦公廳主任，後任省政府秘書長等職。

    戴道晉2014年出任湖南省副省長；2017年任湖南省政協副主席，並於2021年1月卸任。

    今年1月，戴道晉官宣被查。官方7月底通報，戴道晉嚴重違紀違法，被開除中共黨籍。通報稱，戴道晉未堅決落實中共中央決策部署，「打折扣、搞變通，棄守管黨治黨」政治責任，惡化地方政治生態，對抗組織審查。

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