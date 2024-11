「全球最長壽人瑞」西班牙老婦睡夢中辭世 享嵩壽117歲

2024/08/20 19:58

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕「全球最長壽人瑞」西班牙婦女瑪麗亞·布拉尼亞斯·莫雷拉(Maria Branyas Morera)19日與世長辭,享嵩壽117歲。

綜合《路透》、《法新社》報導,莫雷拉的家屬今日在社交平台X以莫雷拉的帳號PO文稱,「瑪麗亞·布拉尼亞斯離我們而去了。她以她期盼的方式死去:在她的睡夢中,安詳且沒有苦痛。」

1907年,莫雷拉生於加州舊金山(San Francisco),7歲時隨同家人搬回西班牙加泰隆尼亞地區(Catalonia)。她在去年1月份成為全球最長壽人瑞,並在今年3月4日迎來117歲生日。

莫雷拉曾表示,她能如此長壽要歸功於幸運以及良好的基因遺傳,另外也要講求「井井有條、安寧、與親友保持良好關係、接觸大自然、情緒穩定、無憂無慮、無悔恨、與有毒人士(toxic people)保持距離」等因素。

根據美國老人學研究組織(Gerontology Research Group)數據,莫雷拉辭世後,生於1908年的日本婦人糸岡富子即成為目前最為長壽的人瑞,她現年116歲。

歷史上最為長壽的人瑞是法國婦女卡爾門(Jeanne Calment),她活了122年又164天才告別人世。

La Maria Branyas ens ha deixat. Ha mort com ella volia: mentre dormia, tranquil·la i sense dolor.

Fa uns dies ens deia:

“Un dia me n'aniré d'aquí. No tornaré a provar cafè, ni a menjar iogurt, ni a acaronar a la Fada..., deixaré també els meus records, les meves reflexions... ????