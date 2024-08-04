紐約最老人瑞剛過112歲生日 8個字曝長壽秘訣

紐約最老人瑞西諾爾（Louise Jean Signore）於7月31日迎來112歲生日。（擷取自@RonMilnerBoodle/X）

2024/08/04 13:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐約最老老人西諾爾（Louise Jean Signore）7月31日迎來112歲生日，接受媒體採訪時透露自己的長壽秘訣：不菸不酒不婚不生。

根據《紐約時報》報導，西諾爾目前住在紐約布朗克斯（Bronx）1棟公寓，自認過著漫長且幸福的生活，因為她從不抽菸喝酒，也沒有結婚生子，「這就是我活著的原因，這就是為什麼我沒事，因為我沒有結婚……沒有結婚，沒有孩子，我寧願單身。當你結婚時，會有很多麻煩。」

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西諾爾分享，她每天過著簡單的生活，喜歡看《傑佛遜一家》等情境喜劇；飲食方面則維持健康清淡，「我沒有太多，我有雞蛋、麵包加果醬和茶，僅此而已。沒有咖啡，我不喝咖啡」。

多年來西諾爾一直讓身體保持活動，同時遵守嚴格的生活習慣，以及傾聽身體的聲音，這些都是她保持長壽的秘訣，「我每天都在同一時間做同樣的事情，我不會改變。如果我在8點鐘小睡一會，我不會改變，我會小睡片刻。」

西諾爾1912年出生於紐約哈林區，是義大利移民家庭的長女，12歲跟著家人搬到布朗克斯。剛過112歲生日的她是紐約最老同時也是全美第八老的人瑞，所有兄弟姊妹皆已離世。目前全世界最長壽的人是西班牙117歲的莫雷拉（María Branyas Morera）。

西諾爾經歷過一戰、二戰，認為現今社會與過去相比更加危險。此外她敦促年輕人應多聽從年長且智慧的長輩意見，「他們應該做的是聽父母的話，聽父母告訴他們的話」。

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