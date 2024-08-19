印度實習女醫疑遭姦殺掀抗議潮 醫界拒結束罷工

印度加爾各答示威群眾高舉醫師服看板抗議實習女醫師疑在院內遭姦殺。（法新社）

2024/08/19 20:13

〔中央社〕印度一名實習女醫師疑在院內遭姦殺引發全國抗議潮，數以千計初級醫師拒絕結束罷工，要求安全的工作環境與迅速展開刑事調查。這波抗議已持續近一週，對醫院服務造成影響。

路透社報導，一名31歲的女性實習醫師8月9日遭殺害後，印度各地醫師發起抗議活動，拒絕提供非緊急性醫療服務。警方稱這名醫生在東部城市加爾各答（Kolkata）一所醫院遭性侵後謀殺，她當時正在醫院實習。

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一名警察志工已被逮捕，並被指控犯下罪行。女性社會運動人士表示，儘管2012年一名23歲女學生在首都新德里（New Delhi）一輛公車上遭輪姦殺害後，印度制定了更嚴格的法律，但這起事件顯示出，印度女性仍持續遭到性暴力。

政府當局敦促醫師返回崗位，同時成立了一個委員會，以提出改善醫事人員保護措施的建議。

在事發地點R.G. Kar醫學院暨附設醫院（R. G. Kar Medical College and Hospital）抗議的初級醫師發言人馬哈塔醫師（Dr. Aniket Mahata）說：「我們的無限期停工和靜坐示威將持續到我們的要求得到回應為止。」

為了聲援這些醫師，西孟加拉邦（West Bengal）兩個最大足球俱樂部的數以千名支持者昨天晚間走上加爾各答街頭，高呼「我們要正義」的口號。

在鄰近的奧里薩邦（Odisha）、新德里和西部古茶拉底邦（Gujarat），代表初級醫師的團體也表示，他們的抗議活動將繼續進行。

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