錯過飛機崩潰！女子爬上輸送台狂吼「蠢貨」 抓起電腦砸地勤

〔即時新聞/綜合報導〕美國芝加哥奧黑爾國際機場(O'Hare International Airport)7月底發生一起攻擊事件。一名31歲女子因錯過時間遭邊疆航空(Frontier Airlines)的地勤人員拒絕登機,竟情緒失控爬上行李輸送台,抓起電腦狂摔並攻擊員工,暴力畫面曝光網友譁然。

綜合外媒報導,該名女子在櫃檯得知自己錯過航班後,徹底崩潰,接著突然爬過行李輸送台闖進員工區,並抓住一名地勤人員朝對方尖叫,而另一名前往救援的工作人員,原先試圖推開女子,沒想到她竟直接抓起桌上的電腦往對方摔去,擊中對方腹部,隨後,女子又拿起第二台電腦直接往地板摔。

現場民眾表示,女子在打鬥過程中,多次對地勤人員破口大罵「蠢貨」(stupid),且女子事後隨即逃離機場。芝加哥警方表示,目前已對該案件展開調查,尚在尋找女子下落,而機場及該航空公司對此事則拒絕回應。

