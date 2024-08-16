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    錯過飛機崩潰！女子爬上輸送台狂吼「蠢貨」 抓起電腦砸地勤

    31歲女子錯過時間遭地勤人員拒絕登機，竟情緒失控爬上行李輸送台，還抓起電腦狂摔並攻擊員工。（圖片截取自THREADS）

    31歲女子錯過時間遭地勤人員拒絕登機，竟情緒失控爬上行李輸送台，還抓起電腦狂摔並攻擊員工。（圖片截取自THREADS）

    2024/08/16 17:29

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國芝加哥奧黑爾國際機場（O'Hare International Airport）7月底發生一起攻擊事件。一名31歲女子因錯過時間遭邊疆航空（Frontier Airlines）的地勤人員拒絕登機，竟情緒失控爬上行李輸送台，抓起電腦狂摔並攻擊員工，暴力畫面曝光網友譁然。

    綜合外媒報導，該名女子在櫃檯得知自己錯過航班後，徹底崩潰，接著突然爬過行李輸送台闖進員工區，並抓住一名地勤人員朝對方尖叫，而另一名前往救援的工作人員，原先試圖推開女子，沒想到她竟直接抓起桌上的電腦往對方摔去，擊中對方腹部，隨後，女子又拿起第二台電腦直接往地板摔。

    現場民眾表示，女子在打鬥過程中，多次對地勤人員破口大罵「蠢貨」（stupid），且女子事後隨即逃離機場。芝加哥警方表示，目前已對該案件展開調查，尚在尋找女子下落，而機場及該航空公司對此事則拒絕回應。

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