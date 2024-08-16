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中國男熱戀直播主豪撒1264萬抖內 分手後提告竟拿回逾千萬

中國廣東省深圳市法院裁定，1名男子在交往期間向女方豪擲280萬元人民幣，分手後可拿回240萬元人民幣。示意圖。（圖擷自微博）

中國廣東省深圳市法院裁定，1名男子在交往期間向女方豪擲280萬元人民幣，分手後可拿回240萬元人民幣。示意圖。（圖擷自微博）

2024/08/16 09:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省深圳市法院裁定，1名男子在交往期間向女方豪擲280萬元人民幣（約新台幣1264萬元），分手後可追回240萬元人民幣（約新台幣1084萬元）。

深圳市中級人民法院星期三（14日）在通訊應用程式微信的公眾號，通報上述案情。

據通報，1名李姓男子在某直播平台上觀看張姓女子直播並打賞禮物，兩人因此相戀。交往期間，李男透過好友公司向張女轉帳100萬元人民幣（約新台幣452萬元），並備註為借款；此外，李男還花費140萬元人民幣（約新台幣632萬元）購置汽車及辦理牌照，將其登記在張女父親名下，並多次向張女轉帳紅包、購買禮物等。兩人最終因個性不和分手。

李男主張上述款項均是兩人交往期間他向張女個人及家庭支付的「彩禮」，現兩人已分手，無法締結婚姻，遂向法院請求判令張女返還交往期間收取的款項，共計280萬元人民幣。

張女則主張，兩人相識時間短，交往關係不穩定，且雙方未對結婚事宜做任何約定，不具建立婚約的合意。李男轉帳及購車均是為了追求她，與她建立穩定交往關係而進行的一般性贈予行為，而非以締結婚姻為前提的贈予，因此無需返還相關資金。

深圳市中級人民法院審理後認為，從李男與張女的微信聊天紀錄來看，雙方在交往期間確有締結婚姻的意圖，但雙方未辦理結婚登記，未按照習俗舉行結婚儀式，也未共同生活，依照相關法律規定，張女應就收取的婚約財產予以返還。

法院認定，儘管雙方未有明確約定和表示，但大筆饋贈不宜認定為無條件贈予，而應視為以締結婚姻為目的的贈予。

法院最終判定，雙方未能辦理結婚登記，張女應返還大筆轉帳及購車支出共計240萬元人民幣；李男向張女轉帳紅包、購買禮物等費用，則應視為增進情感的一般性贈予，張女無需返還。鑑於張女已返還李男3萬元人民幣，折抵後，法院判決張女仍要返還李男剩餘的237萬元人民幣（約新台幣1070萬元）。該判決已生效。

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