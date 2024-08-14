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驚！紐西蘭慈善機構 誤發摻冰毒糖果恐有400人收到

紐西蘭慈善機構發放匿名捐贈的糖果，孰料裡面摻有3公克的冰毒。（圖擷自New Zealand Drug Foundation網站）

紐西蘭慈善機構發放匿名捐贈的糖果，孰料裡面摻有3公克的冰毒。（圖擷自New Zealand Drug Foundation網站）

2024/08/14 16:24

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭奧克蘭一處專門扶貧的慈善機構，在收到匿名捐贈的糖果後，分裝進食品包裹發送給需要幫忙的民眾，孰料糖果後來被發現有異，單顆裡摻有約3公克的冰毒，估計差不多有400人收到，當局已呼籲拿到的民眾立即向警方通報。

《BBC》報導，匿名贈送的糖果是以密封零售袋包裝，因此慈善機構未察覺異狀，直到有收到的民眾反映吃起來很怪，慈善組織人員親自品嘗後感到真的怪怪的，連忙送往紐西蘭藥物基金會（The New Zealand Drug Foundation）檢測，赫然驗出冰毒成分。

藥物基金會指出，冰毒做為醫療使用時，服用劑量在10至25毫克之間，但送驗糖果裡的 冰毒含量約為3公克，幾乎是300倍劑量，攝入後可能導致死亡。另外，依照毒品市價來看，這些糖果每顆價格差不多達到1000紐西蘭元（約新台幣1.9萬元）。

目前已知有3名收到食品包裹的民眾就醫，其中包括1名兒童，紐西蘭警方表示，若民眾收到馬來西亞糖果商Rinda的鳳梨糖，需立即與警方聯繫。Rinda方面則強調，摻有冰毒的糖果呈現白色，但Rinda鳳梨糖是黃色的，公司方面已和執法部門合作進行調查。

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摻有冰毒的糖果，按照毒品市價單顆約達到1000紐西蘭元。（圖擷自New Zealand Drug Foundation網站）

摻有冰毒的糖果，按照毒品市價單顆約達到1000紐西蘭元。（圖擷自New Zealand Drug Foundation網站）

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