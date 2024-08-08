選戰互嗆！范斯酸爆賀錦麗 「空軍二號幾個月後就歸我」

美國副總統兼2024年民主黨總統候選人賀錦麗（右）和她的競選搭檔、明尼蘇達州州長華茲，8月7日在威斯康辛州奧克萊爾的奇佩瓦谷地區機場，登上「空軍二號」時揮手致意。（美聯社）

2024/08/08 20:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國選戰如火如荼，民主黨與共和黨候選人在中西部關鍵搖擺州展開激烈爭奪，競爭逐漸升溫。民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）於7日連續奔波，與競選搭檔、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）一同前往威斯康辛州和密西根州展開密集拉票，旨在鞏固中西部選民支持，並展示團隊的活力與凝聚力。

與此同時，共和黨副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）則緊隨其後，努力削弱民主黨的攻勢。雙方攻防交錯，選情變化迅速。

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在共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的競選活動引發關注下，華茲和范斯成為選戰的焦點。華茲充分把握機會，猛烈抨擊川普和范斯的經濟政策，試圖改變選民對拜登（Joe Biden）政府經濟政策的負面印象，尤其是藍領工人的不滿情緒。他警告選民，若川普再次入主白宮，將對中產階級和勞工階層造成更嚴峻的經濟困境，指控川普的政策只會使富人受益。

范斯則採取了另一種策略。他於7日先後造訪密西根州和威斯康辛州，積極爭取選民支持。在威斯康辛州的歐克萊爾（Eau Claire），他特地前往停機坪觀賞賀錦麗的專機「空軍二號」（Air Force Two），並幽默地對記者表示，幾個月後這架飛機將屬於他。

此外，他嘲諷賀錦麗在拜登退選後連續17天迴避媒體提問，揶揄記者一定感到孤單。賀錦麗團隊對此做出強烈反擊，指責范斯此舉怪異，並試圖轉移選民對真正議題的關注。

范斯還對華茲的從軍紀錄發起猛烈攻擊，質疑對手從未親歷戰區卻在競選影片中宣稱自己攜帶過戰爭武器。范斯指出，華茲在陸軍國民警衛隊部署至伊拉克前夕退役，未參與戰鬥，批評華茲假冒戰場英雄，並強調自己曾以陸戰隊通訊員身份駐伊拉克，旨在削弱華茲在選民心目中的形象。

同一天，川普接受福斯新聞（Fox News）訪問時批評賀錦麗選擇華茲為競選搭檔是「令人震驚的選擇」，認為華茲的政策過於自由派，脫離主流政治。范斯也同樣批評，將華茲和賀錦麗歸類為激進左派，以爭取保守派選民的支持。

面對共和黨的攻擊，賀錦麗和華茲在造勢活動中集中回擊，承諾保護中產階級利益。賀錦麗指責川普削減中產階級健保和老年人退休金，批評川普任命的最高法院大法官推翻了近50年的墮胎權利。她承諾，如果國會通過立法恢復墮胎權利，她將簽署該法案。

在底特律的晚間造勢活動中，賀錦麗充滿信心地表示：「我們是快樂的戰士。」她強調，自2週前取代拜登成為民主黨總統候選人以來，整個團隊充滿樂觀，傳達民主黨有信心贏得選戰。

拜登7日接受退選後的首次專訪時告訴CBS新聞網，如果川普再次敗選，他「完全沒信心」美國能和平交接權力。他預言美國人民將在11月的大選中再次否決川普的極端主義。

共和黨副總統候選人范斯7日在威斯康辛州州奧克萊爾的奇佩瓦谷地區機場（Chippewa Valley Regional Airport），率隊參觀完「空軍二號」專機後，準備離去。（美聯社）

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