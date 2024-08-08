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很難不生病？選手塞納河游10公里 專家：剛好當作科學研究

塞納河女子10公里馬拉松游泳在台灣時間今（8日）下午1點30分（巴黎時間8日上午7點30分）開賽。（路透）

塞納河女子10公里馬拉松游泳在台灣時間今（8日）下午1點30分（巴黎時間8日上午7點30分）開賽。（路透）

2024/08/08 16:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在奧運官方宣布塞納河水質達標後，塞納河女子10公里馬拉松游泳在台灣時間今（8日）下午1點30分（巴黎時間8日上午7點30分）舉行，最後由荷蘭女將范魯魯文達爾（Sharon van Rouwendaal）以2小時03分34秒2奪金，專家表示，參賽這場賽事的選手非常有可能在賽後生病，直言剛好可以當作科學研究。

女子10公里馬拉松游泳賽事在塞納河中舉行，24名選手跳入塞納河中，在兩座橋梁之間的1.67公里河道中游完6趟，荷蘭女將范魯魯文達爾摘金，澳洲選手莫伊莎（JOHNSON Moesha）、義大利選手塔杜奇（TADDEUCCI Ginevra）分別收穫銀牌、銅牌，不過外界對於在塞納河中游超過2小時選手的身體健康相當關心。

英國班哥大學（Bangor University）環境科學和公共衛生教授瓊斯（Davey Jones）向《英國廣播公司》（BBC）表示，選手們在今女子賽事和明（9日）男子10公里馬拉松游泳賽事結束後，他們很難不會生病，可能會在賽後一兩天出現狀況。

瓊斯表示，部分問題在於，當我們評估水域是否可以安全游泳時，我們沒有真正的測試標準，雖然大腸桿菌確實存在風險，但瓊斯指出不只是大腸桿菌會造成風險，諾羅病毒也是典型的游泳風險疾病。

儘管運動員的泳衣在一定程度上保護了他們，但他們無法始終將頭保持在水面上或不張嘴呼吸，瓊斯認為這是一項「偉大的科學實驗以了解有多少人可能會生病」，他期盼選手們好運。

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