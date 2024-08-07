日本男排奧運止步8強 竟遭酸民惡意誹謗攻擊

日本男排5日迎戰義大利，起初日本已取得2局聽牌優勢，但義大利並未就此放棄，從第3局後強勢逆轉，最終日本以2︰3不敵義大利，止步奧運8強。（美聯社）

2024/08/07 22:51

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕四年一度的奧運，不僅是提供各國運動好手互相奮戰的最高殿堂，也是一個選手們向世人體現「運動家精神」的時刻。然而，日前遺憾止步奧運8強賽的日本男排，賽後竟有酸民質疑是部分選手出現失誤導致輸球，因此惡意誹謗、甚至私訊攻擊選手，離譜行徑立即引起大批球迷撻伐，日本排球協會（JVA）也於今（7）日發出聲明警告。

綜合日媒報導，日本男排5日迎戰義大利，起初日本已取得2局聽牌優勢，但義大利並未就此放棄，從第3局後強勢逆轉，最終日本以2︰3不敵義大利，止步8強。賽後除了有不少球迷、知名人士為努力奮戰的日本男排給予最大掌聲，也出現一些偏激的網路酸民「興師問罪」，砲轟是部分選手在關鍵時刻失誤，才導致日本輸了這場比賽。

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報導指出，被攻擊最嚴重的日本男排選手，為背號2號的中間手小野寺太志，酸民質疑是他在決勝局的1次發球失誤，讓日本即將到手的勝利飛走；僅次於小野寺、同樣遭酸民猛烈攻擊的選手，則是1號副隊長西田有志，他再次被一些酸民嘲諷就是因為太早結婚，才讓自己的球技大不如前。不僅如此，還有一些酸民私訊到2名選手的社群帳號，惡意咒罵攻擊2人，甚至「勒令」2人立即從國家隊引退。

對此，小野寺太志昨（6）日在社群平台「X」（原推特）發文，除感謝球迷的支持，同時針對收到惡意私訊攻擊一事表示，能感受到很多人關注這場比賽，「我確實在那個時刻下失誤，對於這些意見，我認為也是無可奈何的」，但他也補充說，自己後來收到更多支持他的訊息，「大家的聲援和評論成為了我們的力量，正因為有支持我們的大家，我們才能走到這一步！非常感謝大家的支持！」。

已在8強賽後當天，就表明自己將暫時離開國家隊4年、專心休息養病的西田有志，其經紀公司也在6日回應攻擊的酸民，直言這些流著汗水與淚水的選手，為家人、孩子進行各種挑戰，「我們認為人們永遠不應該忘記，接受挑戰的重要性和尊嚴！感謝所有選手的辛苦付出！」；西田事後也在「X」發文表示，自己賽後非常沮喪、甚至無法入睡，但仍非常感謝教練、親朋好友與球迷給他最大的支持。

這起惡意誹謗風波，引發日本、甚至各國球迷的憤怒，斥責這些躲在網路後面攻擊選手的鍵盤俠行徑，非常噁心且人神共憤。早在先前，日本奧委會（JOC）就曾發布緊急聲明，指出針對選手們、教練的誹謗中傷言論是重大問題，並警告若發現出現過份侮辱或威脅的言論，將向當地警方檢舉和採取法律行動；日本排球協會也在7日發布聲明，直言惡意言論會對選手帶來不可輕忽的精神傷害。

2號的中間手小野寺太志（左）與1號副隊長西田有志（右），在奧運男排8強賽後，遭到大量網路酸民惡意誹謗攻擊。（路透）

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