日本男排奧運止步8強 竟遭酸民惡意誹謗攻擊
日本男排5日迎戰義大利，起初日本已取得2局聽牌優勢，但義大利並未就此放棄，從第3局後強勢逆轉，最終日本以2︰3不敵義大利，止步奧運8強。（美聯社）
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕四年一度的奧運，不僅是提供各國運動好手互相奮戰的最高殿堂，也是一個選手們向世人體現「運動家精神」的時刻。然而，日前遺憾止步奧運8強賽的日本男排，賽後竟有酸民質疑是部分選手出現失誤導致輸球，因此惡意誹謗、甚至私訊攻擊選手，離譜行徑立即引起大批球迷撻伐，日本排球協會（JVA）也於今（7）日發出聲明警告。
綜合日媒報導，日本男排5日迎戰義大利，起初日本已取得2局聽牌優勢，但義大利並未就此放棄，從第3局後強勢逆轉，最終日本以2︰3不敵義大利，止步8強。賽後除了有不少球迷、知名人士為努力奮戰的日本男排給予最大掌聲，也出現一些偏激的網路酸民「興師問罪」，砲轟是部分選手在關鍵時刻失誤，才導致日本輸了這場比賽。
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報導指出，被攻擊最嚴重的日本男排選手，為背號2號的中間手小野寺太志，酸民質疑是他在決勝局的1次發球失誤，讓日本即將到手的勝利飛走；僅次於小野寺、同樣遭酸民猛烈攻擊的選手，則是1號副隊長西田有志，他再次被一些酸民嘲諷就是因為太早結婚，才讓自己的球技大不如前。不僅如此，還有一些酸民私訊到2名選手的社群帳號，惡意咒罵攻擊2人，甚至「勒令」2人立即從國家隊引退。
對此，小野寺太志昨（6）日在社群平台「X」（原推特）發文，除感謝球迷的支持，同時針對收到惡意私訊攻擊一事表示，能感受到很多人關注這場比賽，「我確實在那個時刻下失誤，對於這些意見，我認為也是無可奈何的」，但他也補充說，自己後來收到更多支持他的訊息，「大家的聲援和評論成為了我們的力量，正因為有支持我們的大家，我們才能走到這一步！非常感謝大家的支持！」。
已在8強賽後當天，就表明自己將暫時離開國家隊4年、專心休息養病的西田有志，其經紀公司也在6日回應攻擊的酸民，直言這些流著汗水與淚水的選手，為家人、孩子進行各種挑戰，「我們認為人們永遠不應該忘記，接受挑戰的重要性和尊嚴！感謝所有選手的辛苦付出！」；西田事後也在「X」發文表示，自己賽後非常沮喪、甚至無法入睡，但仍非常感謝教練、親朋好友與球迷給他最大的支持。
這起惡意誹謗風波，引發日本、甚至各國球迷的憤怒，斥責這些躲在網路後面攻擊選手的鍵盤俠行徑，非常噁心且人神共憤。早在先前，日本奧委會（JOC）就曾發布緊急聲明，指出針對選手們、教練的誹謗中傷言論是重大問題，並警告若發現出現過份侮辱或威脅的言論，將向當地警方檢舉和採取法律行動；日本排球協會也在7日發布聲明，直言惡意言論會對選手帶來不可輕忽的精神傷害。
【パリ五輪】バレー・小野寺太志「ミスしたのも事実」サーブミスで誹謗中傷届くhttps://t.co/Z20yjtBfp0— ライブドアニュース （@livedoornews） August 5, 2024
「誹謗中傷もコメントやDMに届いていますが、そのような意見があるのも仕方のない事だと思います。それ程僕たちの試合を応援してくれていた人が多かったんだなと感じています！」とつづった。 pic.twitter.com/QvTaWvCcIM
自分の大事な友人や、家族や子供が— 西田有志Staff公式アカウント （@Staff_Nishida） August 5, 2024
一生懸命に何かに挑戦し、涙を流し
汗を流し、それでも届かなかった時に
同じことを僕は言わないようにしたいです!!
人は挑戦することの大事さを
尊さを忘れてはいけないと思います!!
選手の皆さんは
本当にお疲れ様でした! https://t.co/9ap55mj818
もちろん、それ以上に多くの方から応援のメッセージやコメントも届いています！— 小野寺太志 （@taishi_o23） August 5, 2024
皆さんからの声援やコメントが僕達の力になりました！
応援してくれる皆さんのおかげでここまで戦うことができたと思います！
沢山の応援、本当にありがとうございました！
悔しくて寝れもしねー。— 西田 有志 （@volleyball1301） August 6, 2024
こんなに大好きなチームが終わってしまうと考えると寝れない。
18歳の時に代表に呼んでもらって7年が経ち、この場でこの歓声を浴びながらプレーするなど想像すらしてなかった。
日本チームみんな最高だし大好きだし、何よりブラン監督に最大の気持ちを込めて有難うと送ります。… pic.twitter.com/YqXV5bWspe
パリ2024オリンピックに出場するアスリートに愛のある応援を— 公益財団法人日本バレーボール協会 （@JVA_Volleyball） August 7, 2024
公益財団法人日本バレーボール協会会長・川合俊一からのメッセージです
詳細はこちら‣https://t.co/zxV5cBS1I2#バレーボール #volleyball#パリ2024 #オリンピック pic.twitter.com/D5ajwXCHLV
2號的中間手小野寺太志（左）與1號副隊長西田有志（右），在奧運男排8強賽後，遭到大量網路酸民惡意誹謗攻擊。（路透）