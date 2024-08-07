時隔15年重遊瑞士冰河 英國工程師拍照對比哭了

英國遊客與妻子重遊舊地瑞士阿爾卑斯山脈隆冰河，拍照留念，景象兩相對照令人震驚。（圖擷取自@misterduncan 社群平台「X」，本報合成）

2024/08/07 20:25

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球暖化，許多冰雪長年覆蓋的地區嚴峻消融。英國遊客與妻子日前到瑞士阿爾卑斯山脈旅遊，事後查看照片震驚發現，有一張拍攝背景15年前曾造訪，兩相對照清楚顯示，冰川在這15年前間快速消失。

綜合外媒報導，來自英國布里斯托的軟體開發工程師波特（Duncan Porter）4日晚間在社群平台「X」（原推特）發布2張照片，拍攝時間分別是2009年8月和2024年8月。波特透露，近日與妻子海倫（Helen Porter）到瑞士阿爾卑斯山脈的隆冰河（Rhone glacier）重遊舊地，特意選了15年前的同一處地點拍照留念。

請繼續往下閱讀...

從波特分享的2張照片可見，夫妻2人背後的隆冰河15年前還有滿滿的冰，然而15年後的現在已向後收縮、甚至露出灰色岩石，底部一個曾經的小水池原先還看不見，如今成了一片巨大的綠色湖泊。面對如此殘酷的現實對比，波特在文中感慨寫道，「沒騙你，這讓我哭了。」

這篇貼文在網上掀起熱烈討論，不少人也對各國冰雪逐年消失的狀況感到擔憂。另據報導指出，歐洲是暖化最快速的大陸，氣溫正以全球平均的2倍升高。《衛報》指出，酷暑迫使山區居民看著緩慢移動的冰河在眼前融化；根據瑞士官方統計，自2000年以來，瑞士已失去了3分之1的冰河體積，光是過去2年就消失了10％。

Fifteen years minus one day between these photos. Taken at the Rhone glacier in Switzerland today.



Not gonna lie, it made me cry. pic.twitter.com/Inz6uO1kum — Duncan Porter （@misterduncan） August 4, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法