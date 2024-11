時隔15年重遊瑞士冰河 英國工程師拍照對比哭了

2024/08/07 20:25

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕全球暖化,許多冰雪長年覆蓋的地區嚴峻消融。英國遊客與妻子日前到瑞士阿爾卑斯山脈旅遊,事後查看照片震驚發現,有一張拍攝背景15年前曾造訪,兩相對照清楚顯示,冰川在這15年前間快速消失。

綜合外媒報導,來自英國布里斯托的軟體開發工程師波特(Duncan Porter)4日晚間在社群平台「X」(原推特)發布2張照片,拍攝時間分別是2009年8月和2024年8月。波特透露,近日與妻子海倫(Helen Porter)到瑞士阿爾卑斯山脈的隆冰河(Rhone glacier)重遊舊地,特意選了15年前的同一處地點拍照留念。

從波特分享的2張照片可見,夫妻2人背後的隆冰河15年前還有滿滿的冰,然而15年後的現在已向後收縮、甚至露出灰色岩石,底部一個曾經的小水池原先還看不見,如今成了一片巨大的綠色湖泊。面對如此殘酷的現實對比,波特在文中感慨寫道,「沒騙你,這讓我哭了。」

這篇貼文在網上掀起熱烈討論,不少人也對各國冰雪逐年消失的狀況感到擔憂。另據報導指出,歐洲是暖化最快速的大陸,氣溫正以全球平均的2倍升高。《衛報》指出,酷暑迫使山區居民看著緩慢移動的冰河在眼前融化;根據瑞士官方統計,自2000年以來,瑞士已失去了3分之1的冰河體積,光是過去2年就消失了10%。

Fifteen years minus one day between these photos. Taken at the Rhone glacier in Switzerland today.



Not gonna lie, it made me cry. pic.twitter.com/Inz6uO1kum