中國經濟今日慘狀 學者：習「國師」林毅夫須負一定責任

號稱中國國家主席習近平「國師」的林毅夫，近日在接受香港《南華早報》訪問時極力吹捧中國的產業政策走向，並批評日本因誤信美國放棄產業政策，導致陷入30年經濟停滯，他的說法引發不少學者批評。（歐新社資料照）

2024/08/04 21:59

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟是否走向日本式衰退，陷入長期停滯狀態，成爲不少經濟學者研究的課題。身兼中國政協常委、號稱中國國家主席習近平「國師」的林毅夫，近日在接受香港《南華早報》訪問時極力吹捧中國的產業政策走向，並批評日本因誤信美國放棄產業政策，導致陷入30年經濟停滯，他的說法引發不少學者批評。

林毅夫在訪談中針對中共三中全會文件提出看法，並對中國經濟走向做出預測。林毅夫指出，成功的產業政策對經濟發展至關重要，批評已開發國家對開發中國家洗腦，使開發中國家認爲，產業政策不能用在支持基礎研究之外；他還說，開發中國家的知識份子有責任總結自己的經驗，提出新的理論，並舉日本爲例，說日本經濟陷入30多年蕭條和產業發展停滯不前，是因爲被美國誤導放棄產業政策，強調中國政府和市場有結合的力量，在產業升級方面有後發優勢，能推動經濟發展，中國不會重蹈日本的覆轍。

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旅美中國經濟學者程曉農不同意林毅夫的看法，他接受《自由亞洲電台》訪問時指出，中國經濟曾有過成長期，但不代表中國的做法是對的，反而是中國的錯誤政策導致今天的結果，並指中國並沒有真正的產業政策和發展。

程曉農說：「中國的產業政策有兩條，一條是盲目的擴大產能，引進一套西方產品的技術，然後中國馬上把它偷過來和複製，搶人家的市場再把人家公司擊垮，不靠偷沒有辦法實現順利的發展。另一條是叫以市場換技術，就是硬搶，搶不到的就到美國去偷、到歐洲去偷、到日本偷，最後的結果要自食其果的。人家要反制你，不讓你偷了，你的市場也就與此同時就丟掉。中國產業政策如果正確的話，中國經濟何至於現在這樣悲慘？」

程曉農還批評，中國經濟落入今天的困局，與林毅夫過往的建議有關，指責林毅夫爲了迎合中國官方喜好，刻意把日本的長期經濟衰退與美國掛鉤。

程曉農指出：「林毅夫顛倒黑白，日圓貶值到很低，然後就爆發那個泡沫危機，這是日本政府的1個錯誤判斷。中國經濟現在也是進入這個同樣的泡沫經濟破滅，但原因不同。原因就出在中國的產業政策上，他（林毅夫）鼓吹的中國成功之道和產業政策，就是造成房地產泡沫的原因，因爲中國政府把房地產視爲國策，過多的倚重房地產業，最後就垮下來了。」

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田受訪也說，中國不會與日本走一樣的路，這是因爲中國與日本在技術創新和產業升級能力有明顯的距離，他還表示，不認同林毅夫把中國政府與市場結合變成是中國優勢的說法。

謝田指出：「政府不能跟市場結合，市場是自由競爭的。而中國政府是個專制的政府，它一旦進入市場之後，我們看到了它對國企、壟斷企業提供各種支持，這種支持只會扼殺創造力和競爭，給市場帶來災難，最後都成為中國人民的負擔。林毅夫把中國政府與市場結合的優勢說法，也是一種迎合中共胃口而提出的口號。」

謝田還說，林毅夫過往多次對中國經濟發展有錯誤的預判，例如指2024年中國會成爲高收入國家並沒有兌現，顯示他爲迎合政權違背知識分子認知的看法，只會不斷自我打臉。

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