美國主流媒體被指失職 對賀錦麗報導引發質疑

美國主流媒體對賀錦麗的報導，遭質疑失職。（美聯社）

2024/08/04 12:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣佈退出總統競選，副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替他上陣，美國主流媒體一片吹捧溢美之詞，對她的報導引發了越來越多的質疑。批評者指出，賀錦麗在競選過程中刻意迴避媒體，拒絕舉行正式的記者會，並透過幕僚發表聲明，這讓媒體難以深入了解她的政策立場和競選策略。

福斯新聞網（Fox News）的評論員漢姆（Mary Katharine Ham）批評主流媒體對賀錦麗的報導過於「懶散」，並認為媒體應該向她提問更多關於她的立場和政策的問題。漢姆還指出，賀錦麗一直以來都是透過她的幕僚發表聲明，聲稱她已經完全推翻了自己先前的決定，媒體應該追蹤這些問題。

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漢姆認為，如果媒體不向賀錦麗提問這些問題，就等於在允許她「扮演總統」，擁有所有總統的權利和特權，卻沒有任何總統的壓力。她強調，這對美國人民不公平，因為他們應該完全了解他們將面臨什麼。

賀錦麗在拜登政府初期被賦予了處理來自中美洲和南美洲的大規模移民的根本原因的任務，但她一直以來都面臨著來自各方的批評，例如在邊境問題上的處理方式。然而，她似乎並未積極主動地向媒體解釋她的政策立場和工作成果。

福斯新聞網指出，賀錦麗自7月22日開始了競選活動，參加了各種活動，甚至與記者進行了零星的交談，但她自那以後的12天裡，沒有舉行過正式的記者會或接受全面的採訪。

賀錦麗的競選團隊表示，她目前正在積極進行競選活動，並將在適當的時機舉行記者會會。然而，媒體界對於賀錦麗的沉默感到擔憂，認為這不利於美國人民了解她的政策立場和競選計畫。

此外，一些媒體分析人士認為，賀錦麗可能希望以一種「編排」的方式進行競選活動，透過精心安排的演講和活動來塑造自己的形象，而不是面對媒體的嚴格質詢。然而，這種做法可能會讓她失去與選民直接溝通的機會，也可能被認為是逃避監督。

報導提到，賀錦麗的競選策略引發了質疑，也讓美國人民對她的競選之路感到困惑。她的沉默是否是一種明智的策略，還是會損害她的競選之路，這將在接下來的選舉中得到驗證。

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