911三嫌認罪換免死引爭議 美國防部長下令撤銷協議

美國防部長奧斯汀週五下令撤銷此爭議性認罪協議。（法新社）

2024/08/03 11:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部上月31日宣布，2001年9月11日恐怖襲擊事件主謀穆罕默德及其2名同夥同意認罪，換取無期徒刑，然部分受害者家屬對此甚感不滿，對此，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）週五下令撤銷此爭議性認罪協議。

綜合外媒報導，美國國防部上月31日宣布911襲擊事件三嫌犯認罪換免除死刑的條件，僅僅經過3天，奧斯汀當地時間2日否決這項引起爭議的協議，因認罪協議將使3嫌換取無期徒刑而非死刑，該協議引起部分受害者家屬憤怒，而眾議院共和黨籍議長強生（Mike Johnson）、參議院少數黨領袖康奈（Mitch McConnell）也強烈批評這些認罪協議。

請繼續往下閱讀...

奧斯汀解除負責監督五角大廈關塔那摩灣戰爭法庭的埃斯卡利爾（Susan Escallier）在此案中達成審前協議的權力，並親自承擔責任；他在備忘錄中提及，撤銷3份預審協議，且「立即生效」並將其恢復為死刑案件。

報導提到，主謀穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）是古巴關達那摩灣拘留中心（Guantanamo Bay）最知名囚犯，穆罕默德被指控策劃劫持客機撞擊紐約世貿中心和五角大廈。911襲擊事件造成近3千人死亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法