拖逾廿年 911三嫌傳下週認罪換免死

九一一恐攻事件主嫌穆罕默德與另外兩名同夥同意美國檢方協議，將以認罪方式換取避免遭判死刑。（美聯社檔案照）

2024/08/02 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部七月卅一日宣布，二○○一年九月十一日恐怖襲擊主謀穆罕默德及其兩名同夥同意認罪，藉此換取無期徒刑。此案延宕逾廿年，顯示美國處理恐怖主義案件的困難，部分受害者家屬對此結果表示失望，認為無法彰顯正義。人權組織呼籲關閉古巴關達那摩灣拘留中心，並要求避免人權侵犯，此發展可能為美國反恐司法程序畫上句點。

據五角大廈透露，三名被告預計最快於下週在關達那摩灣的軍事法庭認罪，聯邦政府已向約三千名九一一事件罹難者家屬發出信函，國防部官員拒絕公開完整條款。據家屬收到的聯邦政府信件，辯護律師要求判處這些人無期徒刑，以換取認罪。一位不願透露姓名的美國官員表示，協議幾乎肯定涉及免除死刑的條件。

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這項協議距二○一二年起訴已超過十二年，距九一一事件本身超過廿二年。當時，恐怖份子劫持四架客機，撞擊紐約世界貿易中心和五角大廈，第四架在賓州墜毀。美國當局指使用飛機做為武器的想法源自穆罕默德，他獲得開打恐怖組織首腦賓拉丹批准，策劃劫機和殺戮行動。美軍於二○一一年在巴基斯坦擊斃賓拉丹。

除了法庭位置遠離美國本土外，酷刑問題也是導致訴訟程序延遲的主要原因。穆罕默德二○○三年被捕，並在被關到關達那摩灣之前，曾遭受美國中情局施以一八三次水刑及其他酷刑。酷刑的證據未被接納，使得審判延誤。國際特赦組織美國分部主任埃維亞塔對認罪表示歡迎，但呼籲關閉拘留中心。關灣拘禁恐怖份子最多曾達八百人，如今僅剩卅人。

受害者家屬對此結果反應不一。「九一一聯合家庭」負責人斯特拉達雖然歡迎認罪，但希望能公開審判。

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