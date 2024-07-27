美防長嗆中俄 靠近領空就攔截

中俄戰略轟炸機進入阿拉斯加防空識別區，美加兩國派戰機攔截。（路透）

2024/07/27 05:30

美國國防部長奧斯汀25日針對中俄戰略轟炸機進入阿拉斯加防空識別區，遭到美加兩國派戰機攔截一事表示，這是美方「第一次看到這兩個國家如此一同飛行」，他們雖未進入領空，最接近地點離美國海岸約200英里；但一切「對我們來說並不意外。我們密切監視、跟蹤與攔截飛機，這表明我們的軍隊一直處於準備狀態」。奧斯汀強調，如果再次發生這種情況，出現來自任何方向的任何挑戰，美國都有能力監測攔截，隨時做出適當回應。（編譯周虹汶）

美國國防部長奧斯汀廿五日強調，出現來自任何方向的任何挑戰，美國都有能力監測攔截，隨時做出適當回應。（美聯社）

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