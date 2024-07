印度克勒拉邦土石流增至93死 道路中斷增救援難度

2024/07/31 00:21

〔中央社〕印度南部克勒拉邦(Kerala)因雨季降下豪雨,30日爆發土石流衝擊數座茶園。官員表示,已有至少93人死亡,從泥巴和瓦礫堆中已救出250人。

法新社報導,濱海的克勒拉邦持續遭到豪雨侵襲,造成進入瓦亞納德縣(Wayanad)災區的道路中斷,令救援工作更加困難。

克勒拉邦邦長維加揚(Pinarayi Vijayan)告訴媒體記者:「目前為止已找到93具遺體。這是克勒拉邦遇過最嚴重的自然災難之一。」他說有128人獲救後已送醫治療。

印度總理莫迪(Narendra Modi)在社群媒體平台X發文表示:「我向所有失去所愛的人致上關懷,並為傷者祈禱。」

瓦亞納德縣以鄉間丘陵上交錯的茶園聞名,這些茶園仰賴大量臨時工栽種和採收。30日破曉前有數座茶園遭到接連2起土石流侵襲,當時居民大多仍在熟睡。

印度國家災害應變部隊(National Disaster Response Force)發布的影像顯示,救難人員在一片泥濘中舉步維艱尋找生還者,並用擔架將罹難者遺體抬出。

印度軍方表示已出動200多名兵員至災區,協助克勒拉邦警消進行搜救和援助。

「印度人報」(The Hindu)引述克勒拉邦地方事務部長拉吉希(M.B. Rajesh)報導,截至目前已救出250多人。

不過,克勒拉邦災難管理局表示,根據氣象預報,克勒拉邦30日還會有降雨及強風。

