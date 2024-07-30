南加州規模4.9地震「狂晃約1分鐘」深度7.3公里 拉斯維加斯也有感

美國南加州當地時間29日下午1時許（台灣時間30日凌晨4時許）發生規模4.9地震。（圖擷自USGS官網）

2024/07/30 15:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州莫哈韋沙漠（Mojave Desert）當地時間29日下午1時許（台灣時間30日凌晨4時許）發生規模4.9地震，地震深度僅7.3公里，就連賭城拉斯維加斯也能感受到震動，尚無傳出傷亡。

綜合外媒報導，據美國地質調查局數據顯示，地震震央位於南加州的莫哈韋沙漠，深度7.2公里，南加州包括洛杉磯大都會區、聖地牙哥郡，甚至拉斯維加斯都有感到震動。

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美國地質調查局起初觀測規模5.1地震，不久就降低為規模4.9地震，隨後還有發生2次餘震，分別規模3.5和2.7。加州公路巡警發言人表示，目前尚無損壞或傷亡通報，巡警正檢查重要基礎設施。

巴斯托市位於洛杉磯東北約160公里，沿著交通繁忙的15號州際公路走廊；感受到最強烈震感的是城鎮耶爾莫（Yermo），美國地質調查局估計，耶爾莫達「中等」震動，此強度足以打破窗戶、盤子等物品。

耶爾莫塔可餅店家經理向媒體透露，地震搖晃1分鐘左右，「這次地震很猛烈」，地震時店裡有10名顧客、3名廚師等，所有人緊急跑到餐廳外，幸好皆安然無恙。

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