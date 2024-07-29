梅洛尼北京演說循歐盟立場 強調「市場公平性」

義大利總理梅洛尼（左）訪問北京，28日會見中國國務院總理李強（右）。（歐新社）

2024/07/29 08:54

〔中央社〕義大利總理梅洛尼上任後首次造訪中國，今天在義中商業論壇演說，多次強調「尊重市場公平性」、「遵守國際規則」的重要，盼解決對中貿易巨幅逆差。她演說全程未提「一帶一路倡議」。

梅洛尼（Giorgia Meloni）27至31日訪問中國，她今天與中國總理李強在北京簽署一份重建義中經濟關係的3年行動計畫。

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義大利去年底退出中國「一帶一路倡議」，梅洛尼此行被義國輿論普遍解讀為去「修補對中關係」。中國官媒「環球時報」之前預告，梅洛尼可能表態「後悔退出一帶一路」。

不過梅洛尼訪中首篇演說站穩歐盟立場，多次高舉「市場公平性」。歐盟今年7月認定中國對電動車產業提供不公平補貼，宣布對中國電動車加徵高額進口關稅，引起中國強烈反彈。義大利政府先前已表示支持歐盟對中國電動車加徵關稅的立場。

義大利總理府今天發布梅洛尼在義中商業論壇（Business Forum Italia-Cina）致詞影片與全文。

梅洛尼在談話中強調，為加強義中經濟夥伴關係，除思考雙方關係優點，也要思考成效不彰的弱點，因為大家共同目標是「使貿易變得更公平」。她認為設定此一目標，也是紀念今年義中兩大紀念日的最好方式，包括中義全球戰略夥伴關係建立20週年，及馬可波羅逝世700週年。

梅洛尼說，世界經濟因貿易自由化獲益匪淺，這些紅利卻不是以平衡方式分配，未在各國之間平衡分配，也未在每個國家的各產業間平衡分配。這對經濟安全構成客觀風險，隨著地緣政治緊張加劇，也出現地緣經濟分裂趨勢。

梅洛尼表示，為應對上述挑戰，及人工智慧等新興浪潮，國家之間需要「具建設性與透明的合作」，「尊重互惠與平等條件的原則」。

梅洛尼強調，必須釋放私部門的潛力，促進企業健康成長，避免資助造成的扭曲競爭，且運用經濟防禦工具要合乎比例原則，以免製造危害自由經濟的風險，「這是像義大利這樣的民主國家與開放社會，所具備的重要特徵」。

梅洛尼說，義大利仍充滿與中國合作的熱誠，對義大利最重要的是夥伴願意「真誠合作、遵守規則」，確保所有企業能在平等條件下在國際市場營運，「如果我們想要一個自由的市場，那個市場也必須是公平的」。

梅洛尼說，義中貿易額在2023年已達670億歐元，但不能掩蓋嚴重失衡現象，她認為改善中國從義大利進口的短缺是極重要問題，她相信從改進「中國市場准入條件」、「智慧財產權保護」等方向著手，可以達到很好成效。

梅洛尼在演說中直言，她想強調一個簡單事實，目前中國在義大利的投資，約相當於義大利在中國投資的1/3，「我們希望以正確的方式填補這一缺口」。

談到義中合作領域，梅洛尼說，製藥、機械、生物醫學產業，占義大利對中國出口的40%，未來對中國來說，義大利是投資電動車、再生能源很好的地點，義中都是偉大文化遺產的繼承者，旅遊業將有極大戰略經濟價值。

梅洛尼在結論表示：「她相信義大利和中國還有很長的路要走，我認為我們有責任以決心、具體行動和相互尊重來鋪平道路。」

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