為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

泰國再添一座世界文化遺產 朴菩蝙蝠園區入列

位於泰國東北的朴菩蝙蝠園區列入世界文化遺產。（擷取自泰國觀光局網站）

位於泰國東北的朴菩蝙蝠園區列入世界文化遺產。（擷取自泰國觀光局網站）

2024/07/27 23:37

〔中央社〕位於泰國東北的朴菩蝙蝠園區因為具有完整他叻瓦滴（Dvaravati）王國時期的界石文化遺址，因此被列入世界文化遺產。這讓泰國的世界遺產達到8座，包括5座文化遺產和3處自然遺址。

聯合國教科文組織世界遺產委員會今天在印度新德里的第46屆會議決定，位於泰國烏隆他尼府（Udon Thani）的朴菩蝙蝠園區（Phu PhraBat）列為世界文化遺產。

根據泰國觀光局的資料，朴菩蝙蝠園區位於磐山（Phu Phan），園內有62處考古及文化遺址及2000到4000年前的史前壁畫，還有許多他叻瓦滴（Dvaravati）到高棉文化時期的古藝品。園內有一座建於1920年的佛塔及佛祖的足印，每年10月都會舉行慶典。

他叻瓦滴王國存在於6世紀到11世紀，據信是孟族人（Mon）在當今泰國中部建立的王國，是多民族城邦王國。

泰國總理府今天發布新聞稿指出，總理賽塔（Srettha Thavisin）透過視訊會議表達對世界遺產委員會的感謝之意。他指出，朴菩蝙蝠園區包含朴菩蝙蝠歷史公園以及界石文化遺址（Sima cultural sites），整座園區保存了他叻瓦滴王國時期的界石傳統，最遠可追溯到8世紀，同時這也是世界上最大的界石文化區。

賽塔指出，朴菩蝙蝠園區列入世界文化遺產，不只對泰國意義重大，也有益於下個世代，這將會帶來各個層面的保存、修復和保護，也對人類學的研究具有貢獻。

朴菩蝙蝠園區成為世界文化遺產後，泰國的世界遺產達到了8座，其中5個是文化遺產，3個是自然遺址。

其中，文化遺產有素可泰古城及相關歷史城鎮（Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns）、大城古城（Historic City of Ayutthaya）、班清考古遺址（Ban Chiang Archaeological Site）、喜帖古鎮及其相關他叻瓦滴紀念碑（The Ancient Town of Si Thep and its Associated Dvaravati Monuments）以及朴菩蝙蝠園區。

3個自然遺址包括通艾-會卡肯野生動物保護區（Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries）、東巴耶延山-考艾森林保護區（Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex）以及崗卡章森林保護區（Kaeng Krachan Forest Complex）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台泰投資促進及保障協定 下半年可望生效
2024/07/25 10:01

台泰投資促進及保障協定 下半年可望生效
英政府核准開挖隧道 巨石陣恐列為「瀕危」世界遺產
2024/06/25 12:14

英政府核准開挖隧道 巨石陣恐列為「瀕危」世界遺產

平實重劃區夯 輕豪宅最後3字頭機會
哈日族注意！到富士山「忍野八海」千萬別做此動作 捉到罰100萬日圓
2024/07/26 09:09

哈日族注意！到富士山「忍野八海」千萬別做此動作 捉到罰100萬日圓
一年產出60億條 法國麵包被授予「世界文化遺產」
2022/12/01 11:23

一年產出60億條 法國麵包被授予「世界文化遺產」

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
世界文化遺產受損！ 加拿大少年用指甲在奈良唐招提寺刻名字
2023/07/11 16:09

世界文化遺產受損！ 加拿大少年用指甲在奈良唐招提寺刻名字
台灣旅客入境泰國免簽 7/15起可停留60天
2024/07/12 20:04

台灣旅客入境泰國免簽 7/15起可停留60天
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播