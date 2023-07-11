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    世界文化遺產受損！ 加拿大少年用指甲在奈良唐招提寺刻名字

    加拿大17歲少年朱利安（Julian）用手指甲在世界文化遺產「唐招提寺」的柱子刻名字，被日本警方訊問，本案正調查中。圖為唐招提寺。（圖擷自維基百科）

    加拿大17歲少年朱利安（Julian）用手指甲在世界文化遺產「唐招提寺」的柱子刻名字，被日本警方訊問，本案正調查中。圖為唐招提寺。（圖擷自維基百科）

    2023/07/11 16:09

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大17歲少年與家人前往日本世界文化遺產「唐招提寺」參觀時，竟使用指甲於建築木柱刻上自己的名字，廟方接獲通知緊急報警求助，並指出少年違反《文化財產保護法》，目前正接受調查中。

    綜合外媒報導，加拿大17歲男子朱利安（Julian）本月7日前往奈良參觀世界文化遺產「唐招提寺」時，利用手指甲在寺廟「金色大廳」的柱子刻名字，全程被一旁旅客目睹後即刻通知廟方，隨後寺廟人員報警求助。

    奈良警方表示，朱利安8日被帶回警局訊問，「少年承認他的過失行為，並表示此舉目的不是要傷害日本文化，少年犯案時與他的父母在一起，現在也是。」朱利安涉嫌違反《文化財產保護法》正接受調查中。

    負責唐昭提寺僧人說，「我們很擔心同樣的事情會再次發生，儘管這樣做可能沒有惡意，但仍令人感到遺憾與悲傷。」

    「唐招提寺」由唐代高僧鑑真創建，是古代奈良歷史古蹟的8處遺址之一，聯合國教科文組織於1998年將其列為世界文化遺產。根據日本法律，任何損壞「重要文化財產」者，將可能判處5年以下監禁或30萬日圓罰款。

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