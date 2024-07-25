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正名決戰南海！菲律賓捍衛主權 反制中國「灰色地帶」戰術

菲律賓武裝部隊公布照片，2024年6月17日中國海警人員駕汽艇阻擋菲國補給船前往仁愛暗沙，還持刀斧指向菲軍水手。（美聯社）

菲律賓武裝部隊公布照片，2024年6月17日中國海警人員駕汽艇阻擋菲國補給船前往仁愛暗沙，還持刀斧指向菲軍水手。（美聯社）

2024/07/25 21:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國與菲律賓近期試圖緩解南海緊張局勢的協議迅速破裂，菲律賓以正名行動，強力反擊中國在南海的「灰色地帶」行徑，要求國際社會正視北京在爭議水域的行為本質：它們是非法的、脅迫性的、侵略性的和欺騙性的。唯有如此，才能提高南海局勢的透明度，避免其演變成全球性的衝突熱點。

《彭博》25日專文指出，所謂「灰色地帶」活動，是介於和平與戰爭之間的挑釁行為，雖不足以構成戰爭，但也非和平性質。這一詞最早由菲律賓將軍提出，用以描述中國在南海的行動。

中國在南海的行動包括使用水砲驅趕菲律賓船隻、製造碰撞。最近一次事件發生在6月17日，地點位於仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁）。當時，菲律賓正在對報廢登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）補給，中國海警船隻以利器刺穿菲律賓船隻、奪取槍枝並衝撞船隻。

菲律賓推動使用「非法、脅迫、侵略和欺騙」（ICAD, Illegal, Coercive, Aggressive and Deceptive）來定義中國的灰色地帶行為。美國史丹佛大學追蹤中國海上活動的開源研究計畫「海洋之光」（SeaLight）主任鮑爾（Ray Powell）指出，菲律賓人對「灰色地帶」一詞越來越不滿，他們希望更明確的描述，ICAD能夠清楚標記這些行動。

正名行動的重要性不容小覷，北京精通此道，利用名稱為自己的目的服務。在所有中國官方文件中，仁愛暗沙被稱為「仁愛礁」，並追溯到數個世紀前的歷史遺產。北京在國際體育賽事中堅持使用「中華台北」稱呼台灣，也在地圖上將印度邊界的地名改名，儘管新德里堅決反對。

馬尼拉意識到正名的力量，也決定為其主張的南海部分使用自己的名稱。2012年9 月，總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III） 簽署了一項命令，要求所有政府機構使用「西菲律賓海」這個名稱。2016年，他將北京告上國際法庭。海牙常設仲裁法院裁決菲律賓勝訴，但中國無視這一裁決。

文末總結，對中國決心的真正考驗將是下一次對「馬德雷山號」的補給任務。毫無疑問，這個問題將成為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和美國國防部長奧斯汀 （Lloyd Austin）本週亞洲之行的首要議程。菲律賓是兩位外交官的重要一站，這將是一個機會，可以討論菲律賓需要的支持，「語言很重要，現在是找到正確詞彙的時候了」。

2023年8月初，中國海岸警衛隊在南海攔截並用水砲攻擊一艘菲律賓軍用補給船。（美聯社）

2023年8月初，中國海岸警衛隊在南海攔截並用水砲攻擊一艘菲律賓軍用補給船。（美聯社）

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