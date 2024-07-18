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華爾街日報：台灣不只半導體 攸關美國太平洋盟邦體系

美國前總統川普在「彭博商業周刊」訪問回應台灣提問的說法引起各界關注。華爾街日報今天的社論指出，台灣不只是半導體，如果落入中國共產黨之手，即代表維繫80年絕大部分和平的美國太平洋盟邦體系的終結。（路透）

美國前總統川普在「彭博商業周刊」訪問回應台灣提問的說法引起各界關注。華爾街日報今天的社論指出，台灣不只是半導體，如果落入中國共產黨之手，即代表維繫80年絕大部分和平的美國太平洋盟邦體系的終結。（路透）

2024/07/18 09:43

〔中央社〕美國前總統川普在「彭博商業周刊」訪問回應台灣提問的說法引起各界關注。華爾街日報今天的社論指出，台灣不只是半導體，如果落入中國共產黨之手，即代表維繫80年絕大部分和平的美國太平洋盟邦體系的終結。

華爾街日報（Wall Street Journal）社論「川普最大變數的風險？台灣」寫道，當民主黨人還在試圖讓總統拜登（Joe Biden）離開選舉舞台時，美國選民現在得在虛弱的現任者與川普（Donald Trump）的善變風險中做選擇。這並非是要提醒所有人，但川普不經意釋出，美國在中國侵台時可能不防衛台灣的訊號。

川普在「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪中說：「我認為台灣必須向美國付費獲得保護，你知道我們和保險公司差不多，台灣沒有給我們什麼。」他抱怨：「台灣拿走我們的晶片生意，我們為何要這樣做。」川普還為大家上地理課，「台灣距離美國9500英里（1萬5287公里），距離中國68英里（111公里）」。

前國安顧問波頓（John Bolton）曾在回憶錄中寫過川普類似的談話，北京一定看過波頓的書，但川普的發言不會提升美國對中國的嚇阻。

社論寫道，台灣正適切地提高國防支出與延長役期，北京卻已進行二戰後最大規模建軍，對此美國並未重新武裝自己來面對。台灣即使獨立英勇奮戰，但獨自面對兩棲攻擊與海岸封鎖仍非常困難。

川普既然為「美國為何要為台灣困擾」一事感到疑惑，華爾街日報的解釋與答案是，這不光攸關半導體，台灣如果落入中國共產黨之手，即代表維繫80年絕大部分和平的美國太平洋盟邦體系的終結，北京也會在南海，挑起與美國協防盟國菲律賓的衝突。

社論認為，川普長期宣稱自己是預防戰爭的總統，但他誇張的行徑會引戰，危及成千上萬美國人性命。台灣問題並非挑起無止境的戰火，而是預防災難性的戰爭。

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