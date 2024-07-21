若北京試圖奪取台灣 美參謀首長：有信心擊敗中國

美國參謀首長聯席會議主席布朗表明，一旦台海開戰，美軍有信心擊敗解放軍。（法新社檔案照）

2024/07/21 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國年度「亞斯本安全論壇」十九日的座談會上，台灣安全成為焦點。美國參謀首長聯席會議主席布朗表明，一旦台海開戰，美軍有信心擊敗解放軍。白宮國家安全顧問蘇利文則表示，避免台海開戰必須成為美國政策的基本目標，美方對中國要嚇阻及勸阻並進。

白宮國安顧問：確保台海永不開戰

布朗被問到，如果北京試圖奪取台灣，美國能否贏得戰爭時，給予肯定的答覆，「是的，我對我們的部隊充滿信心，你們也應當如此。我們是世界上最具殺傷力、最受推崇的作戰部隊」。布朗直言，中國想在美軍投放軍力到台海前對台動武，目前正聚焦後勤準備。一旦美中衝突，慘烈程度將類似二戰，美國須以全國之力應對，因為美國必須成為榜樣。

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布朗透露，美方正就軍售問題與台灣接觸，希望為台灣創造更能自我防衛的混合能力。他也談到一旦停止支持烏克蘭，而讓俄國獲勝，民主國家喪失信譽，「就會為習近平和其他想要無端侵略的人打開大門」。

蘇利文坦言，台海開戰對台灣、中國和美國及每一個人都是「絕對的災難」，因此確保台海永遠不會開戰必須成為美國政策的基本目標，美國要同時嚇阻及勸阻中國不要侵略台灣，「台海的和平與穩定對世界的和平與穩定至關重要」。他也提到，美國積極與印太盟友建立緊密關係，「不是為了發動戰爭，而是防止戰爭」。

布林肯：台灣有危機 影響每個人

美國國務卿布林肯提到，將在寮國舉行的東協部長級會議會晤中國外長王毅，向他強調美中在南海和台灣議題溝通的重要性，「若台灣發生危機，將是影響世界上每個人的危機」。

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