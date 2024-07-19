川普再提台灣 稱世界處於第3次大戰邊緣

川普表示，衝突陰影籠罩台灣、韓國、菲律賓與整個亞洲。（法新社）

2024/07/19 16:40

〔編譯魏國金／台北報導〕紐約郵報（New York Post）19日報導，美國前總統川普18日在共和黨全國大會上（RNC）警告，我們的「星球」（planet）處於「第三次世界大戰」邊緣。他說，「戰爭現在肆虐歐洲與中東，越來越大的衝突陰影籠罩台灣、韓國、菲律賓與整個亞洲」。

這是他近期第2度提到台灣。在16日刊登的「彭博商業週刊」（Bloomberg Businessweek）專訪中，他批評台灣幾乎搶走美國所有晶片工作，表示台灣必須支付美國防衛費用。

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川普在RNC演說指出，「我們的星球在第三次世界大戰邊緣搖搖欲墜；這將是前所未有的一場戰爭」。

78歲的川普在選戰中曾表示，他可以在1天內結束烏俄戰爭，他也在公開演說中要求以色列總理納坦雅胡，快速結束對巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯的衝突。他多次將這兩起衝突歸咎於81歲的美國總統拜登，宣稱若他執政，這兩起戰爭不會發生。

川普演說表示，「我將終結現任政府製造的每一場國際危機，包括可怕的烏俄戰爭，如果我是總統，這場戰爭永遠不會發生，以及因襲擊以色列而引發的戰爭，如果我是總統，這也絕不會發生」。

他標榜自己是「現代首位沒有啟動新戰爭的總統」，他說，他擔任總統時，「歐洲與中東享有和平」。

他把矛頭指向兩位前任總統，他說，「在喬治．布希總統任內，俄國入侵喬治亞，在歐巴馬總統任內，俄國併吞克里米亞，在現任政府，俄國意圖吃下整個烏克蘭」。

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