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川普收費說引在野質疑 政院：台灣沒有美國爸爸或中國爺爺

美國共和黨總統候選人川普拋出「保護費」說，國民黨立法院黨團批評民進黨政府對「美國爸爸」總是照單全收，對此，行政院發言人陳世凱強調，台灣沒有美國爸爸或中國爺爺，守護的是台灣母親。 （資料照，行政院提供）

美國共和黨總統候選人川普拋出「保護費」說，國民黨立法院黨團批評民進黨政府對「美國爸爸」總是照單全收，對此，行政院發言人陳世凱強調，台灣沒有美國爸爸或中國爺爺，守護的是台灣母親。 （資料照，行政院提供）

2024/07/19 13:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國前總統、共和黨總統候選人川普拋出收費說，立法院國民黨團批評民進黨政府對「美國爸爸」總是照單全收，對此，行政院發言人陳世凱今（19）日受訪強調，「台灣沒有美國爸爸或中國爺爺，守護的是台灣母親」，政府要更加努力守護人民的民主生活，大家都很清楚是因中國的武力威脅。

陳世凱表示，由於中國對台灣的武力威脅，政府守護台灣人民的自由民主生活模式就必須非常努力，台灣的國防預算也在穩定成長中。雖然國防預算穩定成長，但政府對人民的照顧也是不斷增加，包括教育、照顧幼兒、長照等預算也同樣穩定增加。他強調，照顧人民以及守護台灣人民的自由民主生活模式都是一樣重要。

前立委郭正亮批評「台積電」快變成「美積電」，陳世凱直言，郭正亮應該是不熟悉台積電，台積電無論在台灣北、中、南各地都在蓋廠，所有工廠也大都在台灣，據他理解，台積電在美國目前一個廠也還沒蓋起來，所以郭正亮的說法沒有依據，更不了解台積電。

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