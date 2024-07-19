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槍擊川普未遂槍手 傳手機存有多位美國高官照片

美國前總統川普。（法新社）

美國前總統川普。（法新社）

2024/07/19 15:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統參選人川普（Donald Trump）槍擊案造成1名無辜民眾身亡、2人重傷。有消息指出，美國聯邦調查局（FBI）在遭擊斃的槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）手機內發現美國前總統川普與多位美國高官的照片。

綜合外媒報導，匿名的知情人士透露，美國聯邦調查局人員，在庫克斯的手機發現川普、美國總統拜登、司法部長賈蘭德（Merrick Garland）和聯邦調查局長瑞伊（Christopher Wray）等其他官員的照片。

此外，庫克斯還曾經查詢民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）的日期，以及川普的公開活動行程，也曾搜尋過重度憂鬱症的相關資訊，目前調查員尚未確認庫克斯是否真的患有憂鬱症，與行兇的真正動機，調查仍在進行中。

案發當天庫克斯擊斃1名集會參與者，並造成另外2人重傷。川普的右耳遭子彈擊傷，但傷勢不重，短短幾天後就在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的共和黨全國代表大會（Republican National Convention）上現身，右耳傷口還包著繃帶。

美國前總統川普。（法新社）

美國前總統川普。（法新社）

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