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歐洲議會極右席次增加 馮德萊恩仍高票連任歐盟執委會主席

歐盟執委會主席馮德萊恩成功連任，她將繼續領導歐盟執委會直到2029年。（法新社）

歐盟執委會主席馮德萊恩成功連任，她將繼續領導歐盟執委會直到2029年。（法新社）

2024/07/19 13:34

〔記者吳哲宇／台北報導〕歐盟會員國陸續公布歐洲議會選舉結果，但中間派黨團仍占主導地位。執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也順利連任，將繼續領導歐盟執委會，直到2029年，外交部對此發出恭賀。

外交部表示，馮德萊恩主席發表第二任期政治綱領（Political Guidelines 2024-2029）中，提及未來將與日本、韓國、紐西蘭及澳洲合作，共同反制中國以軍事手段片面改變台海現狀。外交部已於第一時間透過X平台表達祝賀，並感謝馮德萊恩主席對於台海和平穩定的高度支持與關切。

外交部指出，歐盟執委會在馮德萊恩主席的帶領下，持續增進與台灣的關係，在2021年發布的「歐盟印太合作戰略」共同報告（The EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific）中，首次稱台灣為歐盟在印太地區的重要合作夥伴，並表示將與台灣等夥伴共同打造多元、具韌性的半導體價值供應鏈、深化雙邊貿易與投資關係，並表示台海安全對歐洲的安全與繁榮具有直接影響。馮德萊恩主席近年也多次在雙邊及多邊國際場域中，重申對台海和平穩定的重視與支持。

外交部說，台灣作為與歐盟共享民主、自由、人權與法治等核心價值的理念相近夥伴，未來將持續與歐盟攜手合作，強化雙方經濟夥伴關係、在半導體等相關戰略產業建立供應鏈韌性、增進數位科技、綠色能源、科技文化等多元領域的合作交流，以及捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同開創台歐盟互惠友好的新合作篇章。

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