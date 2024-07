歐洲議會極右席次增加 馮德萊恩仍高票連任歐盟執委會主席

歐盟執委會主席馮德萊恩成功連任,她將繼續領導歐盟執委會直到2029年。(法新社)

2024/07/19 13:34

〔記者吳哲宇/台北報導〕歐盟會員國陸續公布歐洲議會選舉結果,但中間派黨團仍占主導地位。執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)也順利連任,將繼續領導歐盟執委會,直到2029年,外交部對此發出恭賀。

外交部表示,馮德萊恩主席發表第二任期政治綱領(Political Guidelines 2024-2029)中,提及未來將與日本、韓國、紐西蘭及澳洲合作,共同反制中國以軍事手段片面改變台海現狀。外交部已於第一時間透過X平台表達祝賀,並感謝馮德萊恩主席對於台海和平穩定的高度支持與關切。

外交部指出,歐盟執委會在馮德萊恩主席的帶領下,持續增進與台灣的關係,在2021年發布的「歐盟印太合作戰略」共同報告(The EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific)中,首次稱台灣為歐盟在印太地區的重要合作夥伴,並表示將與台灣等夥伴共同打造多元、具韌性的半導體價值供應鏈、深化雙邊貿易與投資關係,並表示台海安全對歐洲的安全與繁榮具有直接影響。馮德萊恩主席近年也多次在雙邊及多邊國際場域中,重申對台海和平穩定的重視與支持。

外交部說,台灣作為與歐盟共享民主、自由、人權與法治等核心價值的理念相近夥伴,未來將持續與歐盟攜手合作,強化雙方經濟夥伴關係、在半導體等相關戰略產業建立供應鏈韌性、增進數位科技、綠色能源、科技文化等多元領域的合作交流,以及捍衛以規則為基礎的國際秩序,共同開創台歐盟互惠友好的新合作篇章。

