川普遇刺震撼全美 民主黨「換登」計畫停擺

美國總統拜登14日在白宮橢圓形辦公室發表全國電視講話，就賓州的槍擊事件發表聲明。（路透）

2024/07/15 15:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國家廣播公司新聞網（NBC News）7月15日報導，前美國總統川普在賓州競選集會遭遇槍擊，這一震驚全美的事件導致川普受傷、1名參與者死亡，另有2人受傷。這一突發事件使得民主黨內原本醞釀要替換現任總統拜登（Joe Biden）的計畫陷入停滯。

據報導，在槍擊事件發生前，拜登正努力平息黨內要求他退出2024年總統大選的呼聲。6月27日，拜登在總統辯論會上的糟糕表現引發了黨內的廣泛不滿，導致許多民主黨人開始考慮換將。

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然而，在川普遭遇槍擊後，拜登迅速以總統身分發表全國電視講話，譴責暴力行為，並重申團結美國的重要性。

拜登陣營也立即暫停對外溝通，並撤下攻擊川普的電視和廣告牌宣傳，民主黨全國委員會也停止了相關廣告活動，並加強了競選總部的安全措施。

拜登的1位盟友告訴NBC News，在這種情況下，任何呼籲拜登下台的聲音都將遭受負面評價。「拜登展現了他會奮戰到底的決心，」這位盟友說道。

據報導，共和黨人則試圖將暴力歸咎於民主黨的言論。他們指出，拜登在競選活動中曾使用「將川普置於標靶上」的說法，這使得他們認為民主黨在一定程度上對這次暴力事件負有責任。這一指責來自於民主黨多年來批評共和黨，特別是川普在2021年1月6日國會山莊騷亂事件中煽動憤怒、分裂和暴力的行為。

拜登最初的競選主張是2017年維吉尼亞州大學城沙洛茲維爾市（Charlottesville）騷亂後提出的，當時白人至上主義者和新納粹分子在街頭遊行。川普因對極右翼人士的評論受到廣泛批評。拜登表示，他希望恢復「美國的靈魂」並團結這個高度分裂的國家。

NBC News指出，隨著大選臨近，民主黨內部的換將計畫已無法繼續推進，拜登在處理這次危機中的表現也顯示出他不會在這個關鍵時刻自願退出選戰。這起槍擊事件使得原本已經處於困境的民主黨更為被動，黨內也不再敢公開討論換將的可能性。

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