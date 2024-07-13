拜登關鍵搖擺州密西根造勢 向選民保證「我很好」

81歲的美國總統拜登今天試圖在關鍵搖擺州密西根州重振舉步維艱的競選活動，並針對他是否仍適合爭取連任一事，尋求讓選民和民主黨人安心，告訴大家「我很好」。（美聯社）

2024/07/13 10:39

〔中央社〕81歲的美國總統拜登今天試圖在關鍵搖擺州密西根州重振舉步維艱的競選活動，並針對他是否仍適合爭取連任一事，尋求讓選民和民主黨人安心，告訴大家「我很好」。

法新社報導，拜登在戰場州密西根州諾斯維爾（Northville）一家餐廳對支持者表示：「我們必須完成工作。我向大家保證，我很好。」拜登必須在密州取得勝利，以擊敗共和黨籍對手、前總統川普。

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但民主黨人敦促拜登退選的聲浪日益高漲，自拜登上個月27日在與川普的辯論中出現災難性表現後，已有19名國會議員公開呼籲拜登不要尋求連任。

拜登昨天將副總統賀錦麗（Kamala Harris）誤稱「副總統川普」，以及誤將烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）介紹成是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等一連串失言，讓拜登的心智敏銳度一直受到關注。

不過當美國總統座機「空軍一號」（Air Force One）飛往底特律（Detroit）這座汽車大城時，拜登競選團隊發言人泰勒（Michael Tyler）告訴媒體，拜登昨天晚間記者會期間獲得的捐款「暴增」到平時規模的7倍。

拜登今天稍早獲得兩位重量級民主黨人支持，南卡羅來納州聯邦眾議員柯里本（James Clyburn）和加州州長紐松（Gavin Newsom）都表示拜登應該繼續參選。

柯里本在美國國家廣播公司（NBC）晨間談話性新聞節目「今日秀」（Today）上表示：「不論拜登往哪走，我都會跟隨他。」紐松在哥倫比亞廣播公司（CBS）播出的訪問節錄中也同樣表示會堅定支持拜登。

83歲的柯里本在非裔美國人族群中德高望重，他的支持對拜登2024選戰至關重要；56歲的紐松是美國其中一位較年輕的州長，普遍被視為民主黨的明日之星。

但也有跡象顯示拜登在其他地方的支持度正在減弱，今天又有兩名國會議員呼籲拜登退出選戰。

加州聯邦眾議員李文（Mike Levin）透過聲明表示：「是時候在新領袖的帶領下往前走了。」

根據幕僚說法，拜登分別與多名西語裔、亞裔人士和民主黨籍國會議員通電話，努力遏阻進一步的倒戈潮。儘管西語裔族群有兩大領袖支持拜登，其他部分成員卻尚未表態。

「紐約時報」報導指出，不願具名的捐款者向支持拜登的「超級政治行動委員會」（Super PAC）表示，只要拜登繼續參選，就會扣住當初承諾捐贈的9000萬美元款項。

全國公共電台/公共電視網（NPR/PBS）今天最新民調顯示，拜登以50%比48%支持率領先川普，較上個月27日辯論前的民調略有進步。

但部分分析人士警告，拜登在幾個兵家必爭的州正失去優勢，這幾個州將決定選戰結果。

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