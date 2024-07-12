拜登雪崩式落漆 NBC：團隊正暗中評估賀錦麗接班可行性

美媒爆料，拜登團隊正暗中評估賀錦麗（Kamala Harris，見圖）接棒參選的可行性，本週內將展開民調。（美聯社）

2024/07/12 13:14

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登頻頻口誤「落漆」，面對黨內外要求退選聲浪，拜登12日與民主黨籍參議員舉行閉門會議，試圖說明勝選戰略。然而，美國《NBC》報導，拜登團隊已在暗中評估副總統賀錦麗接棒參選，以及擊敗前總統川普的可行性。

據《NBC》報導，拜登自與川普首輪電視辯論失利以來，雖多次堅稱自己將參選到底，卻連日不斷口誤、失言，今（12）日甚至在北約峰會上，將烏克蘭總統誤稱為普廷、將其副手賀錦麗誤稱為川普等，難平外界質疑聲浪。

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報導指出，拜登今日也將與黨籍參議員舉行閉門會議，試圖說服黨內同志自己有望在年底大選再次擊敗川普。稍晚拜登也將舉行睽違多時的「單人」記者會，一舉一動都備受外界關注。

然而，《NBC》白宮特派記者吉爾克里斯特（Aaron Gilchrist）引據白宮消息來源指出，拜登團隊已在暗中評估副總統賀錦麗接棒參選，以及成功擊敗川普的可能性。

消息來源表示，此舉同時也是對川普近來不斷加強對賀錦麗攻勢的反制，拜登團隊預計將在本週內展開民調，雖然不保證會依照民調結果「換拜」，但或許可以成為民主黨及拜登團隊內部的「定心丸」。

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