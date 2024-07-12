經濟目標相互牴觸 中共三中全會成果恐剩「承諾」

中共三中全會因目標相互衝突，恐導致改革實施進展有限。（美聯社）

2024/07/12 23:01

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國備受矚目的中共三中全會將於15日展開，路透指出，中共領導人將尋求在會議上注入經濟信心，然而相互牴觸的目標，比如刺激成長同時削減債務，意味在落實改革的承諾上將進展無多。

之前每5年召開1次的三中全會原本去年應在秋天舉行，中共當局沒有說明原因便延後至本月。中國領導人有時利用該會議宣布重大政策轉向，比如1978年鄧小平提出改革開發政策，推動中國崛起為超級強權，而中國國家主席習近平在上一次2018年的會議上，廢除任期限制，鞏固其權力。

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隨著企業、就業與消費信心接近紀錄低點，中共高層在為期4天的該會議，將尋求平息對全球第2大經濟體正步入長期低成長階段，或甚至1990年代日本通貨緊縮的疑慮。

中國政策顧問表示，該會議將矢志推動先進製造業、修改稅制以遏止債務風險、處理房地產危機、刺激消費以及振興民營部門。

然而中國領導階層沒有展現如何能削減債務，同時刺激成長；讓消費者更多支出，同時將資源導向製造業與基礎建設，以及增加都市化同時活化農村地區，其結果可能是會議後發表的聲明充斥目標與承諾，但實踐之途幾稀，這恐讓金融市場與呼籲中國改變增長模式的各國官員失望。

中國一名政策顧問坦承，「改革是必要的，因為多種風險相互重疊：高齡化人口、房地產泡沫、地方政府債務風險以及金融風險；但實施改革將非常困難」。

報導也指出，北京表示將對外國投資持開放政策，但外企對於突擊搜查、逮捕、廣泛的國安法與國家支持本國企業大加抱怨。凱投宏觀經濟學家Mark Williams指出，「會議可能做出一系列改革承諾清單，但不提供實施建議、沒有排定優先順序，也不會處理改革之間的緊張」。

習近平去年提出「新質生產力」一詞，展望科學研究與工業創新帶來技術突破、推動中國進入高成長新時代。然而該產業政策擠壓了提高失業救助金與養老金等消費者導向的措施。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家埃雷洛說，「除非採取強有力的措施支持需求，否則通縮將成為長期壓力，不過中國不可能祭出相關措施」。

一名中國政策顧問也說，儘管中國政府矢言「堅定不移」支持國企與民企，「但讓市場機制發揮決定性作用是非常困難的，因為政府太強大了。我們想進一步開放經濟、採取國際標準，但同時我們強化黨的領導，將黨的領導融入政府與企業，對外界而言這是矛盾的」。

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